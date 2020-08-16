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İletişim Başkanı Altun düşmanlara Turgut Reis ile cevap verdi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Trablus’un fethinin 469. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj paylaştı. Altun mesajında Turgut Reis'in türbesini paylaşarak, düşmanlara tarihi bir hatırlatma yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 01:48:00 -
İletişim Başkanı Altun düşmanlara Turgut Reis ile cevap verdi

Trablus'un fethinin 469. yıl dönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı.

Altun paylaşımında, Doğu Akdeniz ülkesi Trablus'un fethinin 469. yıl dönümü vesilesiyle paylaştığı mesajında Osmanlı Amirali Turgut Reis'in Libya'yı fethettiği vurgusunda bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şehit Başbakan Adnan Menderis'in türbe ziyaretinin yer aldığı fotoğrafı paylaşan Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği ve Menderes'in yüreğiyle bir kez daha ifade ediyoruz; Mavi Vatan'ı, Vatan toprağını, milli iradeyi namerde yedirmeyeceğiz!" notunu düştü.

Turgut Reis'in Libya'yı almasındaki en büyük etken oranın Haçlıların kontrolünde olmasıydı. Libya'dan haçlıları uzaklaştırarak tarihe geçmiştir.

Altun'un yaptığı o paylaşım:

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