İlerleyen yaş hangi cilt problemlerine sebep oluyor? Gül yağı yaşlanma karşıtıdır

Cildin eksiklerini görmemek, cilt tipine uygun olmayan ürünler kullanmak akne, yara vb. farklı cilt sorunlarının oluşmasına yol açabilmektedir. Bu nedenle doğru cilt bakımı yapmak son derece önemlidir.

İlerleyen yaş hangi cilt problemlerine sebep oluyor?

Dermatoloji Uzmanı Dr. Bilge Ateş konu hakkında bilgiler verdi.

Hepimiz er veya geç, az veya çok cilt yaşlanmasıyla karşı karşıya kalacağız.

Nasıl ki evimiz, arabamız, eşyalarımız zamana karşı direnemiyor, yıpranıyor ve onarım istiyorsa, cildimiz de zaman zaman gerekli düzeltmelere ihtiyaç duyuyor. Bize ait olan herşey gibi, cildimiz de özen, bakım ve küçük dokunuşları hakediyor. Şimdi de ileri yaşlarda cildimizde bilimsel açıdan ne gibi değişiklikler oluyor, bunlara bakalım:

Zaman geçtikçe ciltte nem oranı azalır; kollajen lifler kalınlaşıp, kırılganlaşır, sayıca azalır; elastin lifler yapısal olarak değişir ve bozulur; bu lifleri üreten fibroblastların sayısı azalır; ara madde üretimi ve destek dokusu bozulur; damar duvarı zayıflar ve dışarıdan görünür hale gelir; epidermis kalınlaşır.

Çiller, siyah noktalar, kırmızı benler ortaya çıkar; yaşlılık lekeleri belirir; mimik çizgileri belirir; ince çizgiler ve kırışıklıklar meydana çıkar; derin çukurlar ve sarkmalar meydana gelir.

Benler veya kötü huylu oluşumlar ortaya çıkabilir. Bunların çözümü için ise kesinlikle uzmanlardan destek almanız gerekir.

Gül yağının yaşlanma karşıtı faydaları

Gül yağının faydaları saymakla bitmiyor. Gül özleri yüksek çeşitlilikte vitaminler, antioksidanlar ve mineraller içerir. Asırlardır cilt güzelliğinde kullanılan gül aromatik kokusu yumuşak ve besleyici dokusuyla cilt bakımının vazgeçilmez bir parçası!

Gül özleri, cildinize gül yağı, gül suyu ve gül özlü kremlerle doğduran ulaşır.

Sıkılaştırıcı özellikleri yaşlılık izleri, sıkılaştırma, nemlendirme, akne, kızarıklık ve iltihaplanma için mükemmel bir savaşçıdır.

Gül yağı nedir?

Gül yağı, gül yapraklarının buhar damıtma yöntemiyle damıtılması sonucu elde edilen yağdır. Aromaterapide yaygın olarak kullanılan gül yağı, esansiyel yağ çeşitlerinden biridir. Hoş kokusu ile insanları rahatlatma etkisine sahip olan bu yağ, vücut sağlığı açısından da kullanıcısına sayısız fayda sunuyor.

Gül yağının faydaları

Gül yağının faydaları, cilt üzerinde kısa sürede etki ederek, daha canlı, genç ve parlak bir cilde kavuşmanızı sağlar. İçeriğindeki yüksek antioksidanlar, çeşitli vitamin ve mineraller cildin gençleşmesini ve zamanla pürüzsüzleşmesini sağlar.

Gül yağının etki edebilmesi için cildinize zaman vermelisiniz. İlk günden itibaren yüksek nemlendirme etkisini göreceksiniz. 20 günden sonra cildinizdeki parlama, pürüzsüzleşme ve ince çizgilerinizde iyileşme fark edebilirsiniz.

Ağrı kesici etkileri ile öne çıkan gül yağı, baş ağrısı ve çeşitli kas ve eklem ağrılarını giderme özelliğine sahiptir. Gül yağı, aromaterapik bir yağ olduğu için vücudunuzdaki stres oranının azalmasında etkili oluyor. Hoş kokusu sayesinde gül yağı, ağız kokusunu gidererek nefesinizin tazelenmesini sağlıyor.

Gül yağı nasıl kullanılır?

Gül yağını cildinize uygulamadan önce su ile karıştırmanız gerekir. Makyaj temizleyici olarak kullandığınızda su ile incelterek kullanabilirsiniz. Ayrıca 8-9 damla gül yağını vazelinin içerisine ilave ederek ellerinizde ve cildinizde kullanabilirsiniz. Gül yağı fiyatı uygundur. Her yerde bulabilirsiniz.