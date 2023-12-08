İleriye gidemedin ki geri gidesin! Toplum ileri Müjdat geri geri..
Cumhuriyet yazarı tiyatrocu Müjdat Gezen, gazetenin bugünkü birinci sayfasında AK Parti iktidarı ile büyüyen yeni Türkiye'yi hedef aldı.
'Köşe Atışı' adlı köşesinden yazan Gezen, 22 yıl öncesine işaret etti.
AK Parti iktidarı ile kurulan yeni Türkiye düzenine karşın baskıcı darbecilerin dönemine hasret duyduğu anlaşılan Gezen, şu ifadeleri kullandı:
"Toplumlar, tarih boyunca ileriye giderek mutlu toplum olmuşlardır. Ben geriye gitmek istiyorum, 22 yıl geriye"
Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Sanatçı bozuntusu Müjdat Gezen'den büyük terbiyesizlik! AK Partililere bunu dedi
Medya
Oyunları para etmeyince tiyatrosunu satılığa çıkarmıştı! Müjdat Gezen'in binasının değeri dudak uçuklattı