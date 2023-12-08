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Gündem İleriye gidemedin ki geri gidesin! Toplum ileri Müjdat geri geri..
Gündem

İleriye gidemedin ki geri gidesin! Toplum ileri Müjdat geri geri..

Yeniakit Publisher
2023-12-08 01:37:00 - 2023-12-08 02:12:21
İleriye gidemedin ki geri gidesin! Toplum ileri Müjdat geri geri..

Cumhuriyet yazarı tiyatrocu Müjdat Gezen, gazetenin bugünkü birinci sayfasında AK Parti iktidarı ile büyüyen yeni Türkiye'yi hedef aldı.

'Köşe Atışı' adlı köşesinden yazan Gezen, 22 yıl öncesine işaret etti.

AK Parti iktidarı ile kurulan yeni Türkiye düzenine karşın baskıcı darbecilerin dönemine hasret duyduğu anlaşılan Gezen, şu ifadeleri kullandı:

"Toplumlar, tarih boyunca ileriye giderek mutlu toplum olmuşlardır. Ben geriye gitmek istiyorum, 22 yıl geriye"

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