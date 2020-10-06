İleri yaştakilerin emekliliği nasıl olacak?

Dünya Yaşlılar Günü olarak kutlanan 1 Ekim’de ülkemizde ve dünyada çeşitli etkinlikler düzenleniyor ve farkındalık oluşturuluyor. Bizler, İslam Dininin emri gereği yaşlılarına bir ömür sahip çıkan ve koruyup gözeten milletiz. Sadece bir gün değil 365 gün yaşlılarımızı hatırlıyor ellerini öpüyor hayır dualarını alıyoruz.



Sosyal güvenlik sistemimizde de yaşlıları koruyucu özel düzenlemeler bulunuyor. Normal şartlarda emekli olabilmek için Kanunda öngörülen sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısının tamamlanması gerekiyor.



Buna göre ilk defa 8.9.1999 tarihinden önce sigortalı olan kadınların SSK emeklisi olabilmeleri için 20 yıl erkeklerin 25 yıl sigortalılık süresinin bulunması ve sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak 5000 ile 5975 gün prim ödenmesi gerekiyor.



İlk defa 8.9.1999 ile 30.4.2008 arası sigortalı olanların ise sigortalılık süresi aranmaksızın 7000 gün prim ödemesi gerekiyor.



İlk defa 1.5.2008 tarihinden itibaren sigortalı olanların emekli olabilmeleri için ödenmesi gereken prim gün sayısı ise 7200 gün olmalı.



Normal koşullar içinde emekli olmak için asal düzenleme böyle olmakla birlikte ileri yaşa gelenler aynı yasa içinde yer alan bir başka düzenleme gereği bu şartların daha hafifi olan daha az sigortalılık süresi ve daha az primle emekli olabiliyorlar.



Sosyal güvenlik yasalarımız “ileri yaşı” sigortalılık başlangıcına göre farklı düzenlemiş. İlk defa 8.9.1976 tarihinden önce sigortalı olan erkekler için ileri yaş 55 ve 8.9.1981 tarihinden önce sigortalı olan kadınlar için ise ileri yaş 50 olarak uygulanıyor. Dolayısıyla 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün primle erkekler 55 kadınlar da 50 yaşında emekli olabiliyor.



İlk defa 8.9.1976 ile 7.9.1999 aralığında sigortalı olan erkeklerle 8.9.1981 ile 7.9.1999 aralığında sigortalı olan kadınlar için ileri yaş 50 ile 60 yaş aralığında değişiyor. Burada 15 yıl 3600 gün primle emeklilikte yaşı belirleyen unsur 15 yıl sigortalılık süresinin tamamlanma tarihi, 3600 gün prim ödemesinin oluşma tarihi ve kadın ise 50 erkek ise 55 yaşın tamamlandığı tarihe bağlı olarak belirleniyor.



15 yıl sigortalılık süresini, 3600 gün prim ödeme sayısını ve 55 yaşını 24.5.2002 tarihi ile 23.5.2005 tarihi arasında sağlayan erkekler 56 yaşında, 24.5.2005 tarihi ile 23.5.2008 tarihi arasında sağlayan erkekler 57 yaşında, 24.5.2008 tarihi ile 23.5.2011 tarihi arasında sağlayan erkekler 58 yaşında, 24.5.2011 tarihi ile 23.5.2014 tarihi arasında sağlayan erkekler 59 yaşında, 24.5.2014 tarihinden sonra sağlayan erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor.



15 yıl sigortalılık süresini, 3600 gün prim ödeme sayısını ve 50 yaşını 24.5.2002 tarihi ile 23.5.2005 tarihi arasında sağlayan kadınlar 52 yaşında, 24.5.2005 tarihi ile 23.5.2008 tarihi arasında sağlayan kadınlar 54 yaşında, 24.5.2008 tarihi ile 23.5.2011 tarihi arasında sağlayan kadınlar 56 yaşında, 24.5.2011 tarihinden sonra sağlayan kadınlar 58 yaşında emekli olabiliyor.



İlk defa 8.9.1999 ile 30.4.2008 tarih aralığında sigortalı olanların ileri yaştan emekli olabilmeleri için 25 yıl sigortalılık süresini tamamlama ve en az 4500 gün prim ödemesi yanında kadın ise 58 erkek ise 60 yaşını tamamlamış olması gerekiyor.



İlk defa 1.5.2008 ile 31.12.2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar 4600 gün primi, 1.1.2009 ile 31.12.2009 tarihleri arasında sigortalı olanlar 4700 gün primi, 1.1.2010 ile 31.12.2010 tarihleri arasında sigortalı olanlar 4800 gün primi, 1.1.2010 ile 31.12.2010 tarihleri arasında sigortalı olanlar 4800 gün primi, 1.1.2011 ile 31.12.2011 tarihleri arasında sigortalı olanlar 4900 gün primi, 1.1.2012 ile 31.12.2012 tarihleri arasında sigortalı olanlar 5000 gün primi, 1.1.2013 ile 31.12.2013 tarihleri arasında sigortalı olanlar 5100 gün primi, 1.1.2014 ile 31.12.2014 tarihleri arasında sigortalı olanlar 5200 gün primi, 1.1.2015 ile 31.12.2015 tarihleri arasında sigortalı olanlar 5300 gün primi, 1.1.2016 tarihinden itibaren sigortalı olanlar 5400 gün primi, 31.12.2035 tarihine kadar tamalarsa kadınlar 61 erkekler ise 63 yaşında emekli olabiliyor.