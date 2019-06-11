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İleri yaşta sigorta olan için Bağ-Kur emekliliği cazip

Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, bir okurumuz tarafından gazetemize yöneltilen soruyu cevapladı.

11 Haziran 2019 Salı 13:13
İleri yaşta sigorta olan için Bağ-Kur emekliliği cazip

Soru: Ben 1960 doğumluyum. Sigortam 2004 yılında tarım Bağ-Kur olarak başladı. 4174 gün Bağ-Kur primi ödedikten sonra SSK’dan emekli olma düşüncesiyle SSK’ya geçtim. Toplamda 1077 gün SSK prim ödemem oldu. 90 gün daha SSK primi ödersem emekli olur muyum? Selim D.

Cevap: İyi ki soruyu sormakta geç kalmamışsınız. İlk defa 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olan erkekler, 5400 gün primle 62 yaşında Bağ-Kurdan emekli olabiliyor. Ancak SSK statüsünden emekli olabilmek için 60 taşını tamamlamak ve 7000 gün primle ödemek gerekiyor. Yine 25 yıl sigorta süresini sağlamak koşuluyla 4500 gün primle de 60 yaşında SSK maaşı bağlanabiliyor. Sizin 62 yaşını tamamlamanıza 3 yıl 5400 gün primi tamamlamanıza da 150 gün kalmış. Bu durumda sizin en erken emekli olmanız 5400 gün primle 62 yaşında Bağ-Kur statüsünden olacak. Sakın ola SSK primini 1260 güne çıkarmayın. Size tavsiyem SSK’yı sonlandırıp 150 gün isteğe bağlı prim ödemeniz ve 62 yaşın dolmasını beklemenizdir.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:13
  1. Bağ-Kur
  2. Bağ-Kur primi
  3. SSK
  4. SSK prim
  5. 90 gün daha SSK primi ödersem emekli olur muyum?
  6. SSK statüsü
  7. SSK primi

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