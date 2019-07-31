İleri yaşlarda anne olmanın artıları ve eksileri nelerdir?

Annelik bu dünyadaki en anlamlı serüvendir. Bir bebek ile büyümek, olgunlaşmak hatta yepyeni bir kimlik kazanmaktır annelik. Kadınların birçoğu anne olduktan sonra karakterlerinin tamamen oturmaya başladığını belirtir. Çünkü anne olmak aşırı sevgi ve büyük bir sorumluluğu taşındığın ortak bir iştir. İnsanlar hayattaki sorumluluklarını artırdıkça kendini yakından tanımaya başlar.

40’lı yaşlarda anne olmak mümkün

Anne olmak için bilim insanları ideal yaş aralığının 25-30 olduğunu vurgulasa da bu kesin bir kural değildir. Birden fazla çocuk sahibi olan hanımlar genellikle 30'larının ortasında da annelik duygusunu tekrar tekrar tadarlar. Kimi zaman sağlık sorunları kimi zaman geç evlenmeye bağlı olarak annelik yaşı 40'lı yaşları bulabiliyor. Özellikle günümüzde eğitim ve kariyer ilk doğumun 40'ları bulmasına yol açıyor.

Riskleri var

Annelik her yaşta özel ve güzeldir. Ancak uzmanlar ileri yaşlarda yaşanan hamileliğin ve sonraki sürecin bazı sorunlara yol açabileceğini belirtiyor. İşte, illeri yaşlarda anne olmanın artıları ve eksileri...

40'lı yaşlarda anne olmanın tehlikeleri:

40'lı yaşlarda gebe kalma ihtimali bir hayli azalır.

İleri yaşlardaki gebeliklerde düşük riski bir hayli fazla oluyor.

40'lı yaşlardaki hamileliklerde erken doğum ihtimali daha fazladır.

Geç hamileliklerde bebeklerin bazı hastalıklarla dünyaya gelme oranları bir hayli fazladır.

Yapılan çalışmalar ileri yaşlarda doğum yapan kadınların osteoporoz sorunuyla karşı karşıya kalma ihtimalinin bir hayli fazla olduğunu ortaya koymuştur.

İleri yaşlarda yaşanan gebelik anne adayının diyabetle tanışmasına yol açabilir.

İleri yaşlarda anne olmanın artıları:

20 yaşında anne olan bir kadınla 40 yaşında bebeğini kucağına alan bir kadının hayat deneyimi eşit değildir. İleri yaştaki anneler deneyimli oldukları için bazı durumlarda daha sakin kalmayı bilirler.

Yaş ilerledikçe bilişsel kayıplar yaşanmaya başlar. Hafıza zamanla gücünü kaybeder, unutkanlık baş gösterir. Doğum ile bedeni yenilen anne bir bebeğe hayatı öğretirken bilişsel yönden kendini de geliştirir.

40'lı yaşlarında anne olan kadınlar evlatlarıyla daha fazla kaliteli vakit geçirirler. Çünkü genç annelerin özlem duyduğu birçok şey bu yaşlarda çoktan deneyimlenmiştir.