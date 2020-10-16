İlde tedirgin eden koronavirüs artışı: Karantinaya alınan ev sayısı 1400'ü aştı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 102 evde karantina uygulanmaya başlandı. Ekim ayında ise toplam karantinaya alınan ev sayısı 1400'ü aştığı belirtildi.
Adıyaman'da, koronavirus testi pozitif çıkanların sayısında artış yaşanırken, hastanelerdeki doluluk oranı da gittikçe yükseliyor.
AA'nın haberine göre, valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 102 evde karantina uygulaması başladı.
Dün de 188 ev karantinaya alınmıştı
Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Coronavirus nedeniyle 188 evin daha karantinaya alınmıştı.
Karantinaya alınan ev sayısı 1400'ü aştı
Öte yandan Kovid-19 nedeniyle ekim ayı içerisinde karantinaya alınan hane sayısının 1400'ü aştığı belirtiliyor.