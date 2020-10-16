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Gündem İlde tedirgin eden koronavirüs artışı: Karantinaya alınan ev sayısı 1400'ü aştı
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İlde tedirgin eden koronavirüs artışı: Karantinaya alınan ev sayısı 1400'ü aştı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 102 evde karantina uygulanmaya başlandı. Ekim ayında ise toplam karantinaya alınan ev sayısı 1400'ü aştığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 21:29:00 - 2020-10-16 21:35:22
İlde tedirgin eden koronavirüs artışı: Karantinaya alınan ev sayısı 1400'ü aştı

Adıyaman'da, koronavirus testi pozitif çıkanların sayısında artış yaşanırken, hastanelerdeki doluluk oranı da gittikçe yükseliyor.

AA'nın haberine göre, valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 102 evde karantina uygulaması başladı.

Dün de 188 ev karantinaya alınmıştı

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Coronavirus nedeniyle 188 evin daha karantinaya alınmıştı.

Karantinaya alınan ev sayısı 1400'ü aştı

Öte yandan Kovid-19 nedeniyle ekim ayı içerisinde karantinaya alınan hane sayısının 1400'ü aştığı belirtiliyor.

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