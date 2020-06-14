İlçelerde görev yapan gazetecilere Spil Dağı Milli Parkı tanıtıldı

Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü tarafından Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği işbirliğinde Manisa’nın ilçelerinde görev yapan gazetecilere Milli Park gezdirilerek tanıtımı yapıldı.

Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü, Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği işbirliğinde Manisa’nın Soma, Kırkağaç, Turgutlu, Alaşehir ve Kula ilçelerinde görev yapan gazetecilere ev sahipliği yaptı. Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Turgay Duyar, Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğin amacının, Covid-19 sürecinde şehrin kalabalığından ve stresli çalışma ortamından bir nebze de olsa uzaklaştırmak ve doğada sakin bir gün geçirmenin yanında Milli Parkın da tanıtımının yapılmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Etkinliğe Manisa’nın Soma, Kırkağaç, Turgutlu, Alaşehir ve Kula ilçelerinde görev yapan yaklaşık 15 gazeteci katıldı. Gazetecilere ilk olarak Atalanı mevkiinde bulunan bungalov evleri gezdirilerek, işletme yetkilileri tarafından bilgiler verildi. Piknik havasında yapılan öğle yemeği ardından Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü görevlileri rehberliğinde, Çampınar mevkiinde bulunan seyir terası gezdirilerek, Anıttepe mevkiinden ise muhteşem Manisa manzarası gösterildi. Spil Dağı’nın 1517 rakımlı en yüksek tepesinde bulunan Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait Yangın Gözetleme Kulesini de gezen gazeteciler, burada da orman ekiplerinden orman yangınlarında kulenin görev ve yetkileri hakkında bilgilendirildi.

Atalanı günübirlik piknik alanını gezen gazeteciler, son olarak yamaç paraşütçülerinin atlayış yaptığı Karlık Tepesini de gezerken yılkı atları sürülerinin doğada gezmelerine de tanıklık ettiler.

Gazetecilerden milli park tavsiyesi

Gerçekleştirilen etkinlik sayesinde Spil Dağı Milli Parkı’nı daha iyi tanıma fırsatı bulduklarını belirten Soma Karaelmas gazetesi sahibi gazeteci Soner Övümlü, tüm Manisalıların bu güzelliği mutlaka görmesi ve sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Kula Haber Gazetesi sahibi gazeteci Hasan Yiğen ise Spil dağı Milli Parkının haberlerine gazetelerine çokça yer verdiklerini ancak ilk kez böylesi bir güzelliği görme fırsatı yakaladıklarını belirterek Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü yetkililerine ve üyesi bulunduğu Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği’ne teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Alaşehir 5 Eylül Gazetesi çalışanlarından gazeteci Hüseyin Keskin ise yoğun tempoda çalışmalar ardından böylesine güzel bir doğada stresten uzak bir gün geçirdiklerini belirterek emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti.

Turgutlu ilçesi Yankı gazetesi çalışanlarından Erkan Şimşek ise Spil Dağı Milli Parkına daha önce geldiklerini ancak bu kadar kapsamlı olarak gezemediklerini, doğa harikası olan milli parkı herkesin görmesi gerektiğini vurguladı.

Spil Dağı Milli Parkı

Ege Bölgesinde farklı jeolojik ve morfolojik bir yapıya sahip olan Spil Dağı, Manisa ile İzmir sınırları arasında, Manisa’nın güneyinde yer alıyor. Mitolojiye göre, Spil Dağı adını Anadolu’nun eski ana tanrıçası Kybele (Spilene) ve Frigya Kralı Menos’un kızı olan Sibel‘den almıştır. Spil Dağı Milli Parkı, Manisa il merkezine 24 kilometre, İzmir ili Bornova ilçesine ise 38 kilometre uzaklıkta. Farklı jeolojik ve morfolojik yapısı, flora bakımından endemik bitki türlerini barındıran, tarihi, arkeolojik ve mitolojik kalıntılara sahip bilimsel araştırmalar yönünden olduğu kadar, rekreasyon imkanları bakımından büyük değer taşıyan Spil Dağı, 22 Nisan 1968 tarihinde Bakanlık Olur’u ile Milli Park olarak ilan edildi. 6801 hektar büyüklüğünde olan Spil Dağı Milli Parkı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü, Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü tarafından yönetiliyor.

Uzun yıllar yapılan arazi çalışmaları ve literatür kaynaklarının taranması sonucunda Milli Park hudutları içinde Flora açısından 74 familyaya ait 459 bitki türü 468 takson tespit edildi. Bunlardan 47 tanesi endemik olarak tanımlanırken, fauna olarak da 2 adet balık, 7 adet iki yaşamlı, 22 adet sürüngen, 62 adet kuş, 40 adet memeli türü olmak üzere toplam 133 omurgalı, 110 adet omurgasız türün varlığı tespit edildi. Milli Parkın 600 metre rakımına kadar kızılçam, daha yukarıda ise hakim ağaç türü karaçamdır. Meşe ve ardıç türleri flora içerisinde yer almaktadır. Milli Park yaban hayatı ve hayvanları yönünden de oldukça zengindir. Yapılan tespitlerde sayıları 400’ü bulan yılkı atları olmak üzere kurt, tavşan, tilki, domuz, sansar, sincap, keklik, yırtıcı kuşlardan doğan, atmaca, kanal, akbaba ve birçok ötücü kuş türleri mevcut.

Spil Dağı Milli Parkında, konaklama, çadırlı kamp, festival, dağcılık, yamaç paraşütü, fotoğraf, safari, dağ bisikleti ve botanik turları gibi faaliyetler yoğun bir şekilde yapılıyor. Spil Dağı Milli Parkı, coğrafi konum itibariyle 70 metre rakımdan 1517 metre rakıma kısa mesafede yükseldiğinden, iklim bakımından yazları, Manisa ve İzmir il merkezlerinden 10-13 derece daha serin bir havaya sahip. Ayrıca kışın kar yağan ve yerleşim yerlerine yakın, kolay ulaşılabilen bir Milli Park olduğundan yöre halkı tarafından da yoğun ilgi görüyor.

Spil Dağı Milli Parkında imar planında yapımı öngörülen, spor ve sağlık otelleri, 42 adet kır evi, spor alanları, festival alanı, günübirlik ve sosyal kullanım alanlarının alt yapı ihtiyaçlarının karşılanması için, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü tarafından alt yapısı hazırlandı.