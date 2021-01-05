  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İlçede vaka sayısı artınca rehavet uyarısı yapıldı
Gündem

İlçede vaka sayısı artınca rehavet uyarısı yapıldı

Kütahya’da Altıntaş ilçesinde son bir haftada koronavirüs vakaları 5 kat artınca kaymakamlık rehavet uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 04:41:00 -
İlçede vaka sayısı artınca rehavet uyarısı yapıldı

Kütahya’da Altıntaş Kaymakamlığı son bir haftada ilçede görülen koronavirüs vaka sayılarının 5 kat arttığını açıkladı.

İlçedeki vaka artışı Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı.

İlçenin büyük bir kısmı ‘yüksek risk’ anlamına gelen kırmızı renkle kaplandı.

"Sayıların daha da artması kaçınılmaz olacaktır"

Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son 1 haftada vaka sayılarının 5 kat arttığı belirtilerek, “Rehavete kapılma hatasına düşülürse, bu sayıların daha da artması kaçınılmaz olacaktır. Salgın ile ilgili tüm önlem ve tedbirler artırılmış olup, kontroller titizlikle yürütülmeye devam etmektedir. Ancak birlikte hareket etmediğimiz sürece daha da kısıtlayıcı tedbirlerin uygulamaya geçmesi de kaçınılmaz olacaktır” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyayı sallayan video! Büyük 'virüs' şüphesi: Bu kargo uçağı ne yapıyor?
Gündem

Sosyal medyayı sallayan video! Büyük 'virüs' şüphesi: Bu kargo uçağı ne yapıyor?

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, uçağın kanatlarına yerleştirilen bazı aparatlarla ne olduğu bilinmeyen sıvı bir maddenin püskürtüldüğ..
Dilipak: Bugün umutlandıran şeyler yazacağım
Medya

Dilipak: Bugün umutlandıran şeyler yazacağım

Gazetemiz Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak, "Karanlığın en koyu anı" başlıklı yazısında "Karanlık aydınlığın yokluğudur. Işık gelince ka..
Bu da ekonomistlerin yanar döneri! Dolar düşünce bakın nasıl kıvırdı
Ekonomi

Bu da ekonomistlerin yanar döneri! Dolar düşünce bakın nasıl kıvırdı

Dolar kuru 16-20 TL yükselecek iddiasıyla dikkatleri üzerine çeken ekonomist Selçuk Geçer'in son paylaşımı çıldırttı. Geçer'in Eee hani dola..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay