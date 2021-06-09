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Gündem İlçede olduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti! Enselendi
Gündem

İlçede olduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti! Enselendi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 18:54:00 -
İlçede olduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti! Enselendi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü enselendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K'nin ilçede olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Zorlar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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