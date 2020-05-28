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Aktüel

İlçe müftüleri bir araya geldi

Bilecik’te her ay düzenli bir şekilde yapılan İlçe Müftüleri Toplantısı bu ayda sosyal mesafe kuruluna uygun olarak yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 14:20:46 -
İlçe müftüleri bir araya geldi

Bilecik’te her ay düzenli bir şekilde yapılan İlçe Müftüleri Toplantısı bu ayda sosyal mesafe kuruluna uygun olarak yapıldı.


Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun Başkanlığında yapılan İlçe Müftüleri Toplantısı, Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuruluna uygun olarak İl Müftülüğü makamında yapıldı. Toplantıya İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, İlçe müftüleri ve şube müdürleri katılırken, toplantıda Cuma Namazı kılınacak camilerde alınacak tedbirler hakkında görüşüldü.

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