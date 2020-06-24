İlçe halkında büyük panik... İldeki koronavirüs vakalarının yüzde 70'i orada görüldü
Sivas'taki ölümcül koronavirüs vakalarının yüzde 70'ı Şarkışla ilçesinde görüldü. Vaka sayısındaki hızlı artış ve kulaktan kulağa yayılan asılsız iddialar ilçe halkında büyük paniğe neden oldu.
Yeni koronavirüs (Kovid-19) saygın sürecinin başarılı yürütüldüğü iller arasında yer alan Sivas'ta son günlerde artan vakalar tedirginliğe neden oldu.
İl genelinde vaka sayısı 50'yi geçerken vakaların yüzde 70'i Şarkışla ilçesinde tespit edildi. Her geçen gün vaka sayısının artması ve abartılı dedikodular ilçe halkını tedirgin etti.
İlçe haklı endişeli
Sokaklar ve parklar boş kaldı. Şarkışlalıların sosyal mesafe ve maske kuralına riayet ettikleri görüldü.
Şarkışlalılar, pozitif vaka sayısındaki artışın kendilerini endişelendirdiğini belirterek, alınan tedbirlere ve kurallara uyduklarını dile getirdi.
Bir banka ve market kapatıldı
Geçtiğimiz günlerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçede bir banka şubesi ve bir market kapatılmıştı.