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Aktüel İlçe Emniyet Müdürü, kalp krizi sonucu vefat etti
Aktüel

İlçe Emniyet Müdürü, kalp krizi sonucu vefat etti

Bingöl'de, Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 23:12:00 -
İlçe Emniyet Müdürü, kalp krizi sonucu vefat etti

Bingöl'de, Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç (50) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Koç, Elmasırtı köyündeki ziyaretinin ardından, araçla dönüş yaptığı sırada kalp krizi geçirdi.

Solhan Devlet Hastanesine kaldırılan Koç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası Koç'un cenazesi, yarın Bingöl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacak.

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