İlbilge Gündüz'ü yakaladı! Gündüz'ü öldürecek mi?

Dragos Gündüz'ü kaçırıp hançeriyle Umur Bey'i öldürüp, suçu Gündüz'ün üzerine yıkmıştı. Suçlunun Gündüz olduğunu düşünen İlbilge hesabını Ertuğrul'dan sormuştu.

Cinayetin üzerine kaldığını öğrenen Gündüz kendini aklamak için kaçmıştı. Dragos'un hain planı yüzünden Ertuğrul'a güvenini kaybeden İlbilge Gündüz'ün peşine düşmüştü. Kara Bela ise Ertuğrul'u tuzağa düşürmüştü.

126. bölümde Ertuğrul'un tuzaktan kurtulup kurtulamayacağını ve İlbilge'nin peşine düşüp yakaladığı Gündüz'ün akıbetinin ne olacağını izleyeceğiz...