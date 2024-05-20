İlber Ortaylı’dan, özel okullarla ilgili şok sözler: Bu, edepsizlik ve şımarıklık

Prof. Dr. İlber Ortaylı, özel okullardaki işleyişin çocukları "edepsizliğe ve şımarıklığa" sürüklediğini iddia etti.

Ortaylı, “bazı gelenek, görenek ve âdetlerin zamanla aşındığından” bahsettiği Hürriyet gazetesindeki yazısında, “Özel okullar, gençliğimdeki gibi otorite ve veliler ile talebeleri saygıya alıştıran yerler olmaktan çok uzak. Özel okul öğretmenleri velilerin devamlı tacizi ve cahilane müdahalelerini dinlemek zorunda kalıyor. Müdürler ise ‘müşteri her daim haklıdır’ düsturuyla hareket ediyor. Çoluk çocuk takımı da bu havayı hissettiği için edepsizliğe ve şımarıklığa sürükleniyor. Mustafa Necati ekolüne mensup eğitimcilerin bir sloganı vardı; ‘Efendim her şeyin başı maarif’ derlerdi” diye yazdı.

Sağlıkta başlayan şiddet olaylarının okullara sirayet ettiğine değinen Ortaylı, "Sağlık politikalarının kötülüğü dolayısıyla hekimsiz ve sağlık personelsiz kalmaya mahkûm Almanya, Avusturya, Hollanda gibi ülkeler açıklarını kapatmak için bizimkileri avlamak yolunu seçtiler. Bunun en önemli yolu düşük maaşlar değil, ön planda artan okul fiyatları ve hekiminden hemşiresine karşı gereken terbiyeyi ve saygıyı gösteremeyen kasaba halkıdır. Bunları kışkırtıyorlar da” ifadelerini kullandı.



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