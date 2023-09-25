İlber Ortaylı'dan Ebrar Karakurt çıkışı! 'Gurur duyuyoruz da ne yapıyoruz?'

A Milli Takımın eşcinsel sapkınlarından Ebrar Karakurt'u savunanları da eleştiren Ortaylı, "Gurur duyuyoruz da ne yapıyoruz?" diye sordu.

Geçit töreni istedi!

"Mesela bir geçit töreni yapın. Alkışlayın." diyen Ortaylı, "Nasıl ki eski Roma’da kuzeyden, çölden gelen lejyonları alkışlıyordu millet toplanıp, çiçekler atıyordu, taçlarla kuşatıyorlardı kafalarını, siz de yapın, konuşmakla olur mu?" ifadelerini kullandı.

Ebrar Karakurt'un Abdulhamid Han'a hakaret etmediğini iddia eden Ortaylı, Karakurt'u eleştiren sosyal medya kullanıcısını eleştirdi:

Hiç zahmet etmesin. Kendi Abdülhamit diye yazmış, müstear isim kullanıyor.