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Gündem İlber Ortaylı ve Ersan Şen'i rezil eden cevaplar
Gündem

İlber Ortaylı ve Ersan Şen'i rezil eden cevaplar

Yeniakit Publisher
2023-07-24 14:00:00 -
İlber Ortaylı ve Ersan Şen'i rezil eden cevaplar

Yeni Akit gazetesi yazarı Yaşar Baş Türk kalpağıyla gidip İngiliz fötrüyle döndüğümüz Lozan Antlaşması'nı parlatıp duran tarihçi İlber Ortaylı ile hukukçu Ersan Şen'i rezil kepaze etti.

Lozan Antlaşması, büyük bir savaştan çıkmış bir toplumun elde edebileceği en kötü antlaşmalardan biri olarak tarihe geçti. Uzun yıllar elimizde tuttuğumuz adaları elimizle Yunan'a verecek kadar kötü kararlar verdik. Öyle ki antlaşma sırasında taviz verilmemesi için çağrı yapan Ali Şükrü Bey gibi siyasiler ortadan kaldırıldı. Antlaşmaya neredeyse herkes karşıydı, bu yüzden meclis feshedildi. Yerine sadece antlaşmayı destekleyen isimlerin seçildiği sözde milletvekilleriyle yeni bir meclis kuruldu.

Hatalarımızdan ders çıkarmak yerine siyasi sebeplerle Lozan Antlaşması'nı savunan tayfa bugün bile ezbere cümlelerle söz konusu hataları destekliyor. Hatta daha ileri giderek Lozan'ı parlatmaya çalışıyorlar. 

Bu isimler arasında tarihçi İlber Ortaylı ile hukukçu Ersan Şen gibi isimler yer alıyor. 

Yeni Akit gazetesi yazarı Yaşar Baş Türk kalpağıyla gidip İngiliz fötrüyle döndüğümüz Lozan Antlaşması'nı parlatıp duran tarihçi İlber Ortaylı ile hukukçu Ersan Şen'i rezil kepaze etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Baş, şu ifadeleri kullandı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu gün Lozan Antlaşması’nın 100. Yıl dönümü… Lozan’da küresel emperyalizmin, Türk Milletinin bağımsızlık iradesi önünde diz çöktüğü kayıt altına alınmıştır…

Türk Milletinin bağımsızlık iradesi ve mücadelesi, Yunan Krallığı dışında hiç biri Türkiye Cumhuriyeti’nin komşusu bile olmayan emperyalist güçlerin imzasından çok çok daha değerlidir…

Esas olan Türk Milletinin büyük zaferi ve Türkiye Cumhuriyeti’ni vatan yapan bağımsızlık iradesidir…

Bağımsızlık irademizin, hiç bir gücün onayına ihtiyacı yoktur..

Lozan Antlaşması elbette imza altına alındığı tarihi dönem içinde son derece önemli bir tarihi belgedir…

Ancak bizim için temel dayanak, küresel güçlerin onayı değil, bizatihi Türk Milletinin iradesi ve mücadelesi olmalıdır…

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