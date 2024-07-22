İlber Ortaylı, sonunda o topa da girdi! Şaşkına çeviren sözler

İlber Ortaylı, Trump'ın bir reklam ürünü olarak yeniden sahnede olduğunu yazdı. Ortaylı, Trump'ın başkanlık döneminde vaatlerinin çoğunu gerçekleştiremediğini belirtti. Ayrıca, Ortaylı, ABD'nin genç siyasetçilerin önünü açamadığını ve gerontokratik bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. İlber Ortaylı, Hürriyet gazetesindeki yazısında, ABD'deki siyasi durumun gençler için umutsuz olduğunu ifade etti. Ortaylı, özetle şunları kaydetti:

"Trump bir reklam ürünüdür. Dört yıllık başkanlık döneminde vaat ettiklerinin çok azını yapabildi. Vaatleri yanlış veya doğru bir yanıyla çok renkli ve sarsıcıydı. Fakat çoğu gerçekleşmesi lüzumsuz ya da gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatlerdi. Bugün aynı teatraliyle devam ediyor. Bir gerçek olduğuna şüphe olmayan son suikast kendisine yardımcı olacak. Gelecek dört yıl Amerikan rüyası dışında Amerikan çılgınlıklarına ne kadar hizmet edebilecek belli değil. Her şeye rağmen geleneksel muhafazakârlığı ve umursamazlığı temsil eden Demokrat Parti’nin başkan adayı çıkarmadaki başarısızlığı da Joe Biden ile bir kere daha ortaya çıktı.

Önemli bir problem… Genç insanlar, Amerikan siyasetinde çok yol bulamıyorlar. Halk arasında “Harvard’lı olanın yolu Beyaz Saray” diye bir söz vardır ama bunun nasıl ve ne zaman olacağı çok şüphelidir. Harvard mezunu kısa zamanda kalitesine göre uyumlu bir yaşama, orta vadede de Amerikan hukukçu milyonerliğine ulaşabilir. Ama siyasette aynı yolu aşabilmesi çok mümkün olmaz.

Bugün kadro dışı kalmış, uyumsuz, daha çok psikolojik sorunları olan gençlerin suikastçılığa soyundukları görülüyor. Bu doğru. Ama yakın zamanda aynı tipin tahsilli, güzel konuşan, orada yok edilmezse mahkemeye çıktığı vakit literatüre geçecek bir savunma yapabilecek biri olabileceğini de düşünen yok. Böyle bir ihtiyar hâkimiyetinin (gerontokratik) Amerika’yı yöneten dar kadroların bir marifeti ve anlayışı olduğu açık. 350 milyonu aşan hareketli bir nüfus dar bir çember içinde; yüzde 25 çok fakir, endüstriyel bir ülkeye yakışmayacak kalabalık sayıda okuma yazma bilmeyenler var. New York gibi bir metropol, o şehrin dışına çıkma kabiliyet ve imkânı olmayan işsiz, suça açık bir kitle ile dolu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kadın yönetici Avrupa’da ve hatta Asya’da artık alışılmış bir manzara olmaya başladı. ABD için hâlâ büyük bir problem. Akademik hayatta bile Amerikan kadın meslektaşların yolu da çok zor. Genellikle bu girdabı aşanların da zekâları ve çalışkanlıklarından çok hücumla ve entrikayla karşılaştıkları da bir gerçek. Dedikoducuların attığı bu çamur bir yana biz neşriyat dünyasına, kongrelerdeki başarılı tebliğlere, hastane ve sanayideki ünlü buluşları bakarız. Dedikoducuları çürütecek rakamların yüksek olduğunu söylemek mümkün değil gibi. Anglosaksonların yanında Germen asıllıların da bu konuda daha tutucu bir çevrede kaldığını söylemek mümkün."