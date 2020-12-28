İlber Ortaylı kendini böyle savundu! 'Taciz' iddialarına bakın nasıl yanıt verdi

Sunucu Cansu Canan Özgen, Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında tarihçi İlber Ortaylı’yı konuk etti.

Yayının sonunda Özgen, “Hocam sağlık sıhhat diliyorum, görüşmek üzere” dedi. Ortaylı da “Sağ ol” diye yanıt verdi.

Yayının kapandığını sanıp...

Yayının sona erdiğini sanan Ortaylı’nın ağzından kamera kapanmadan “Maşallah, şuna bak” sözleri dökülürken sunucu Özgen ise Ortaylı’nın sözlerine gülerek “hocam” yanıtını verdi. Video sosyal medyada bir anda yayıldı.

“Taciz” iddiaları

Yüzlerce kişi videoyu alıntılayarak ‘taciz’ yorumu yaparken yüzlerce kişi de Ortaylı’nın yaşından dem vurup ‘erkeklik’ esprileri yaptı.

Ortaylı övgüye devam etti

İlber Ortaylı ise ilk kez konuştu. Genç sunucu ile ilk kez program yapmadığını belirterek “Vallahi ben çok akıllı, güzel ve kendini geliştirmiş buluyorum yayın yaptığım hanım kızı. Hakikaten de maşallah. Güzel olduğu zaten belli. Giyimi, makyajı, duruşu, soru soruşu, konuya hâkimiyeti, Türkçeyi doğru ve güzel kullanışı... Buna tabii ki maşallah denir. Başka ne denir?” diye sordu ve şöyle devam etti:

“Giyimi, kuşamı, makyajı, duruşu, eli yüzü güzel...”

“Bir iltifatı, bir takdiri, bir maşallahı alıp... Üzerinden #metoo hareketi benzeri bir taciz devşirmek akıl alır gibi değil. #metoo hareketi bu kadar basit mi? Türkiye’nin bu konuda zaten ciddi bir problemi var. Her şey bu kadar basitleştirilmemeli. Biraz Catherine Denuve okusunlar. (Dünyaca ünlü yıldız taciz karşıtı hareketin ‘püritenliğe’ vardığı, erkeklerin kadınlara iltifat etmekte özgür olması gerektiğini anlatan bir mektup yazmıştı.) Ben bu hanımla kaç zamandır program yapıyorum. Gerçekten iyi. Kendini geliştirdi, TV dünyasında Türkçesi en iyi olanlardan. Okuyor, soruyor, saçmalamıyor. Giyimi, kuşamı, makyajı, duruşu, eli yüzü güzel. Ben ona her zaman ‘maşallah’ derim. Gerçekten aptallar! Taciz lafları türemiş. Olacak iş değil. Onların anladığı türden maşallah değil bu... Türkiye’de sosyal medya Agora. Herkes konuşuyor, fazla gürültü var.”