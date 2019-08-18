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İlber Hoca ne demek istedi? “Uygar bir huşu içerisinde...”

Tarihçi İlber Ortaylı, son dönem kirli oyunların oynandığı Kazdağları’nda Fazıl Say’ın vereceği konsere herkesi davet ederken ilginç bir cümle kurdu. Ortaylı “İmkânı olan herkesi konseri dinlemeye ve uygar bir huşu içerisinde çevreyi hatırladığını göstermeye davet ederim.” sözleriyle Kazdağları provokasyonuna destek vermeyenleri uygar olmamakla itham etti.

18 Ağustos 2019 Pazar 10:19
İlber Hoca ne demek istedi? “Uygar bir huşu içerisinde...”

 yeniakit.com.tr 

Son günlerde solaklar tarafından istismar edilen ve gündemi sıkça meşgul eden Kazdağları ile ilgili sosyal medyadan kara propaganda yürütülürken bazı ünlü isimlerde bu provakasyona destek oluyor. Piyanist Fazıl Say bu isimlerden birisi. Daha önce de adı skandallarla gündeme gelen Say, bugün saat 11.00’de Kazdağları’nda konser verecek.

"Uygar bir huşu içerisinde" ne demek?

Tarihçi İlber Ortaylı, Hürriyet gazetesinde yayınlanan bugünkü yazısında bu konuya da değindi.

Herkesi konseri dinlemeye davet eden Ortaylı, ilginç bir cümle kurdu. Ortaylı "İmkânı olan herkesi konseri dinlemeye ve uygar bir huşu içerisinde çevreyi hatırladığını göstermeye davet ederim." dedi.

Provokasyona destek vermeyen 'uygar' değil mi?

"Uygar bir huşu içerisinde..." sözleriyle Ortaylı, Kazdağları ile ilgili bilinçli bir şekilde karanlık eller tarafından yürütülen kara propagandaya destek vermeyenleri "uygar olmamakla" suçladı.

İşte Ortaylı’nın yazısından o bölüm;

"Bugün Kazdağları’nda Fazıl Say’ın saat 11.00’de konseri var. Konserin çevreyi koruma duyarlılığıyla tertiplendiği açık. Medeniyet coğrafyasında yeri olan Kazdağları doğal çevre olarak da şüphesiz o derecede önemlidir. Uluslararası sanatçımızın bu hassasiyeti şükranla karşılanır. İmkânı olan herkesi konseri dinlemeye ve uygar bir huşu içerisinde çevreyi hatırladığını göstermeye davet ederim."

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 10:19
  1. Kazdağları
  2. Fazıl Say

YORUM YAZ

  • IsmailIsmail15 dk önce
    Bu kibirli munafik kadar sozde alim ozde ise zır cahili gelmemistir bu topraklara Allahu Alem! Sozde her seyi bilen, lakin asıl bilmesi gereken her seyden gafil ve kulliyen cahil zavalli bir ucube! Bu ahir zamana da böylesi yakışır zaten. La havle vela kuvvete illa billa aliyhil azim...
  • sukrusukru16 dk önce
    Kazdağları ile kırk kilometre uzaktaki kirazlıyı karıştıracak kadar çok cahilsin...
  • Gerilla HaberciGerilla Haberci24 dk önce
    Sayın akitçiler, zamanında hükümeti savunacaksınız diyerek Ergenekon ve balyozu da savundunuz. Şimdi siyanür ile altın arama işini müdafa eder oldunuz. Yarın öbürgün baştakiler kandırıldık" dersler size ne yemek düşer? Haberi yapan kişilerin isimleri de yazılmalı, kör kurşuna İlber hocayı harcatmayız.
  • REFİKREFİK32 dk önce
    Daha ne desin hoca Türkiyenin talan edimesine yol açanları ve destek olanları ilkellikle suçlamış. Çok kibar adam. Aslında bunlar insan değil demek istemiş. Yahu Akit senin okurların bile desteklemiyor ağaç katliamını sen kimden yanasın?
  • şenay doğanşenay doğan35 dk önce
    çok yazık hayatları allahı zikirden ve ona ayet olmaktan ibaret masum aciz ve zavallı varlıkları allahın buğuz ettiği müzikle ve ona küfreden bir kulun konseri ile mi savunacaksınız allaha emanet olun
  • Coni dündar ın villası için kesilen ağaçlar.! Coni dündar ın villası için kesilen ağaçlar.! 48 dk önce
    Bunların hayatı yalan... On yıllar boyunca vatanperver Anadolu halkının hakkını gasp edip yağlı kapılara kapağı atanlar Erdoğan döneminde bu emzik düşünce höykürmeye başladı ulan 80 yıl yediniz zaten burnunuzdan geliyor şimdi.. Birazda Anadolu halkının çocukları yesin....!.!
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    bu çevre duyarlılığı olan ikiyüzlü insanların hangisinin arabası yok. o bindikleri araba ne ile çalışıyor bunlar tam birer yavşaklar güruhu uygarlığı sizden mi öğrenecez
  • TrknTrkn1 sa önce
    Fazla pohpohlarsan böyle olur.

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