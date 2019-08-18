İlber Hoca ne demek istedi? “Uygar bir huşu içerisinde...”

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Son günlerde solaklar tarafından istismar edilen ve gündemi sıkça meşgul eden Kazdağları ile ilgili sosyal medyadan kara propaganda yürütülürken bazı ünlü isimlerde bu provakasyona destek oluyor. Piyanist Fazıl Say bu isimlerden birisi. Daha önce de adı skandallarla gündeme gelen Say, bugün saat 11.00’de Kazdağları’nda konser verecek.

"Uygar bir huşu içerisinde" ne demek?

Tarihçi İlber Ortaylı, Hürriyet gazetesinde yayınlanan bugünkü yazısında bu konuya da değindi.

Herkesi konseri dinlemeye davet eden Ortaylı, ilginç bir cümle kurdu. Ortaylı "İmkânı olan herkesi konseri dinlemeye ve uygar bir huşu içerisinde çevreyi hatırladığını göstermeye davet ederim." dedi.

Provokasyona destek vermeyen 'uygar' değil mi?

"Uygar bir huşu içerisinde..." sözleriyle Ortaylı, Kazdağları ile ilgili bilinçli bir şekilde karanlık eller tarafından yürütülen kara propagandaya destek vermeyenleri "uygar olmamakla" suçladı.

İşte Ortaylı’nın yazısından o bölüm;

"Bugün Kazdağları’nda Fazıl Say’ın saat 11.00’de konseri var. Konserin çevreyi koruma duyarlılığıyla tertiplendiği açık. Medeniyet coğrafyasında yeri olan Kazdağları doğal çevre olarak da şüphesiz o derecede önemlidir. Uluslararası sanatçımızın bu hassasiyeti şükranla karşılanır. İmkânı olan herkesi konseri dinlemeye ve uygar bir huşu içerisinde çevreyi hatırladığını göstermeye davet ederim."