İlave tediyeler ne zaman yatacak? 13 günlük tediyeler hesaplara yattı mı?

Kamuda işçi statüsünde çalışanlara 2022 yılında yapılacak ilave tediyenin ilk yarısı ocak ayında işçilerin hesaplarına yatırılmıştı. İkinci tediye ödemelerini bekleyen binlerce kamu çalışanı bayram öncesi ikinci ilave tediyelerin hesaplara yatırılmasını beklemekte. Peki İlave tediyeler ne zaman ödenecek? 2022 ilave tediye ödeme tarihleri. Tediye ödeme tarihleri her sene Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruyla paylaşılıyor.

İlave tediyeler ne zaman ödenecek?

Kamuda işçi statüsünde çalışanlara 2022 yılında yapılacak ilave tediyenin ilk yarısı 28 Ocak'ta diğer yarısı da 29 Nisan'da verilecek. Maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlara ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta ödenecek.

İlave tediye nedir?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.