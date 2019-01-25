İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

“İlave tediye ikramiye ödemesi ne zaman yatacak” sorusu araştırılıyor. Kadroya geçen taşeron işçiler ikramiyelerini geçtiğimiz sene belirtilen tarihlerde aldılar. Peki yeni yılda 2019 tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

İlave tediye ödemesi ne demek?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir. İkramiye yeraltında çalışan işçiler için ek olarak bir ikramiye daha eklenir. Bakanlar kurulu kararı ile senede 4 adet olmak üzere bir ilave tediye eklenebilir. Yılda 13 er günlük olmak üzere 4 parça şeklinde ödenir toplamda 52 gün üzerinden ikramiye gerçekleşir, bu sayı yeraltı işçileri için 1 adet ilave tediye eklenir.

İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak?

Aralık ayında ilave tediye ödemeleri ayın 7’sinde, Ağustos ayında 17’sinde yapılmıştı. Yapılacak ödeme tarihi ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Güncel Resmi Gazete açıklamaları haberimiz içerisine eklenecektir.

Toplamda 52 günlük ilave tediyesi yıl içinde ödenmiş oldu. Ocak-haziran ve ağustos tediye ödemeleri yapıldı. Son ödeme Aralık ayında gerçekleştirildi.

İkramiye ödemesi ne kadar?

İkramiyelerin 17 Ağustos'ta ilk taksiti ödendi. 13 günlük tediyeler Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yattı. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadar. İlave tediyelerden SGK primi ve gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 2.500 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisine 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde 1.083,29 TL ödenecek.

26 günlük tediye kararı Cumhurbaşkanı'ndan

Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bu konudaki karar yayımlandı. Karara göre, kamu işçilerine, kadroya geçen taşeron işçiler (belediye şirketlerindekiler hariç) de dahil olmak üzere ilave tediye (ikramiye) ödemeleri 7 Aralık'ta yapıldı. Böylece bu yılın son 13 günlük tediyesi de işçilerin hesabına geçti. 1 yıl içinde 365 gün çalışan işçilere 52 günlük tediye ödeniyor. 26 günlük tediye ödemeleri yapıldı. İlave 26 günlük tediyenin ise Cumhurbaşkanı kararıyla ödenmesi kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda tediyelerin ilk taksiti 17 Ağustos'ta ödendi.