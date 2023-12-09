İlan resmen açıklandı: 55 KPSS puanı ile memur alımı yapılacak!

Çorum ili İskilip Belediye Başkanlığı ve Van ili Başkale Belediye Başkanlığı bünyesinde memur alımı yapılacağı resmen açıklandı.

Çorum ili İskilip Belediye Başkanlığı bünyesinde yapılacak memur alımında; zabıta memuru, tahsildar, eğitmen, şoför, muhasebeci ve memur kadrolarında alım yapılacağı duyuruldu. Ayrıca tahsildar alımı için en az 55 KPSS puanı istendiği belirtildi.

Van ili Başkale Belediye Başkanlığı bünyesinde yapılacak memur alımında, veteriner hekim ve mühendis alınacağı yayımlandı.

ÇORUM İLİ İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEMUR ALIMI İLANI

Çorum ili İskilip Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yolu ile memur alımı yapılacağı açıklandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

VAN İLİ BAŞKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KPSS İLE MEMUR ALIMI İLANI

Van ili Başkale Belediye Başkanlığı bünyesinde, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacağı yayımlandı.

BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLERİ

Çorum ili İskilip Belediye Başkanlığı ve Van ili Başkale Belediye Başkanlığı bünyesinde, KPSS puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla yapılacak olan memur alımı ilanlarının detaylarına aşağıdan ulaşılabiliyor.