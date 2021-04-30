İlahiyatçılar: bu 17 günü manevi iklimle değerlendirelim, kazanımlardan taviz vermeyelim! Tam kapanma itikaf fırsatı

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayının son iki haftasına girerken, günahlarla kirlenmiş gözleri ve beyinleri temizleyerek, hastalanan gönülleri tedavi eden itikâf dönemi de bereketi ve şuuruyla geldi çattı. Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanmaya geçerken, İlahiyatçılar ramazanın manevi ikliminden yararlanmak ve Kadir Gecesi’ni tam olarak idrak edebilmek “itikaf” sünnetinin önemine dikkat çekti.

Peygamber sünneti

Anadolu Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ramazan Kayan, “Yaşadığımız modern zaman diliminde, ruhumuzu yoran, yüreğimizi baskılayan, iç dünyamızı kirleten çok ciddi olumsuzluklarla, ifsatlarla karşı karşıyayız. Böyle durumlarda Rabbimiz bize yeni fırsatlar sunuyor. Bu fırsatların en büyüklerinden biri Ramazan ayı. Özellikle de Ramazan ayının son 10 günü. Peygamber Efendimizin asla terk etmediği itikâf zeminini oluşturan bu günler, yeniden aklanmanın, arınmanın, aşkınlık iklimine odaklanmanın en mükemmel fırsatı olarak önümüzde duruyor” dedi. Yaşadığımız coğrafyada itikâf bilincinin ihmal edildiğini kaydeden Kayan, “Maalesef yaşadığımız bu coğrafyada itikâf bilinci süreç içerisinde unutulmuş, biraz da ihmal edilmiş durumda. Efendimizin bu müekked sünnetini mutlaka yeniden gündeme getirmemiz gerekiyor. Hele pandemi günlerinde, ruhlarımız üzerindeki yorgunluğun, yılgınlığın, korkuların, kasvetlerin, kuşkuların iç dünyamızı zedelediği böyle bir zaman diliminde itikâf büyük önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

Rabbimizle randevulaşma

İtikâfın Rabbimizle bir randevulaşma fırsatı olduğunu söyleyen Ramazan Kayan, şöyle devam etti: “Allah’a odaklanarak, O’na adanarak, sadece ve sadece Allah için olduğumuzu yeniden hatırlayarak, Rabbimizle bir randevulaşma fırsatı var karşımızda. Ben inanıyorum ki itikâfla akifleşiriz, itikâfla arifleşiriz, itikâfla akilleşiriz. Bu güzel zemini inşallah yoğun bir şekilde değerlendiririz. Aksi takdirde dış dünyamızda açılımlar yaparken, iç dünyamızdaki tıkanıklığı tükenmişliği atlatamayız.” Camilerde böyle bir imkân bulunmadığı zaman, evlerde de itikâf yapılabileceği kanaatini taşıdığını aktaran Kayan, “İlahi tecellilere kendimizi hazır hale getirmemiz gerekiyor. İnşallah kardeşlerimiz, bu zorluk içindeki kolaylığı ıskalamaz ve değerlendirme yolunda gerekli hassasiyeti gösterirler diye ümit ediyorum. Rabbim şimdiden kabul buyursun” diye konuştu.

Otursa bile ibadet olur

Âlimler ve Medreseler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şenlik de, “İtikâf sünnettir. Peygamberimiz, Ramazanın son 10 gününü itikâfla geçirmiştir. İtikâf camide olur. Ancak bazı âlimler evinin bir odasını mescide çevirenler evinde itikâfa girebilir diyor” ifadelerini kullandı. “İtikâf giren kişi camide otursa bile ibadet etmiş olur” diyen Şenlik, “Bu imtihan sürecini değerlendirmek lazım. İtikâf ibadet, dua ve tefekkür için bulunmaz bir fırsat. Peygamberimiz, ‘Kadir Gecesi’ni Ramazanın son 10 gününün tekli gecelerinde arayın’ demiştir. İtikâfa giren kimse bütün o geceleri ibadetle ihya ettiği için Kadir Gecesi’ni ibadetle geçirmiş olur” dedi. Şenlik, itikâfa giremeyenler için ise, “17 günlük kapanma döneminde normal ibadetlerle meşgul olup, bol bol Kur’an-ı Kerim okuyabilirler” tavsiyesinde bulundu.

Hastalıktan arındırır

Hüccet-ul İslam Medresesi Kurucusu Mustafa Atmaca Hoca ise, “Ulu Peygamberimiz, ‘Unutulmuş bir sünnetimi ihya eden beni ihya etmiş gibi olur. Ahir zamanda benim sünnetime tutunan yüz şehit mükâfatı bulur” buyuruyor. Bu kapanma ile sanki Rabbimiz, Habibinin itikaf sünnetini ihya edelim diye bize imkan sunuyor” ifadelerini kullandı. “Madem üzerimizde bu virüs belası var, o zaman bu fırsatı kaçırmayalım” diyen Atmaca, devam etti: “Peygamberimiz hem peygamber hem yönetici iken bile ramazanın son 10 günü itikafla geçirmiş ve bunu bize sünnet bırakmıştı. Şimdi ise iş derdimiz de yok. Gelin bu harika sünnete tutunalım. Rabbimizle 10 gün baş başa kalalım. Zamanın sıkıntılarının hem bizim hem de ümmetin üzerinden kaldırılması için Hakk’a yalvaralım. Hem dış hastalıklarımızdan hem de kalbimizi öldüren kötü hastalıklardan kurtarması için Rabbimize niyazda bulunalım.”