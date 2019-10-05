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İlahiyatçı Prof. Dr. Orhan Çeker: Avcılık yasaklansın

Ellerinde tüfeklerle "avcılık’ adı altında acımasızca katliam yapıldığını belirten İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Orhan Çeker, "Avcılık yasaklanmalıdır, çünkü avcılık sadizm hastalığına döndü" dedi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 15:37
İlahiyatçı Prof. Dr. Orhan Çeker: Avcılık yasaklansın

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Prof. Dr. Orhan Çeker, avcılığın yasaklanmasına ilişkin yeniakit.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

"Avcılık sadizm hastalığına döndü"

Bazı insanların ellerinde otomatik tüfeklerle avcılık yaptığını ve bunun insan yaşamında olumsuz etkilere neden olduğuna dikkat çeken Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Çeker, “Evet! Avcılık yasaklanmalıdır, çünkü avcılık sadizm hastalığına döndü.” dedi.

Hayvan severler neden suskun?

Koruma altına alınan ve av yasağı bulunan, soyu tükenmek üzere olan az sayıdakı bazı hayvan cinslerinin de acımasızca katledildiğini belirten Prof. Dr. Orhan Çeker, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mesela 5 yıl avcılık tam yasaklanmalı, sonra da yıl aşırı müsade edilmelidir. Yazık! Yaban hayatını bitirdiler. Geçenlerde birisi beni aradı: 'Bir tavşan vurdum, karnından yavruları çıktı' dedi. Buyurun buna ne diyeceksiniz? Hayvan severler! Buna niye el atmıyorsunuz! Zulme dönüşen bu sadizm hastalığı hem tedavi edilmeli hem de bu konuda kesinlikle ciddi bir düzenleme yapılmalıdır."

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 15:37
  1. avcılık

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