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İlahiyatçı Çeker’den ‘Kurban Bayramı katliamıdır’ diyenlere tepki: Siz hangi dindensiniz?

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Çeker, "Kurban ibadeti tüm ilahi dinlerde vardır. Kurban ibadetimize ‘vahşet ve katliam’ diyenlerin hangi dinden olduğunu sormak lazım. İbadetimize ‘vahşet’ diyenlerin kendileri vahşidirler" dedi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:47
İlahiyatçı Çeker’den ‘Kurban Bayramı katliamıdır’ diyenlere tepki: Siz hangi dindensiniz?

 Mehmet Özmen  Ankara yeniakit.com.tr 

Yeniakit.com.tr’ye konuşan İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Orhan Çeker, ‘Kurban Bayramı hayvan katliamıdır’ diyenlere sert tepki gösterdi.

“Kurban ibadeti ilahi dinlerin tümünde vardır”

“İslam’da kurban kesmek yoktur” diyen bazı sözde ilahiyatçılara sert tepki gösteren Prof. Dr. Orhan Çeker, “Her kim böyle bir söz söylüyorsa yalan söylüyor demektir. Bir Müslümanın hele hele bir ilahiyatçının İslam’da kurban kesiminin olup olmadığını bilmemesi mümkün değildir. Bizim dinimiz İslam’da kurban vardır fakat ‘kurban kesmek’ yoktur diyenlerin dinlerini bilemem. Kurban kesimi sadece bizim peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ile başlamış değildir. Kurban ibadeti ilahi dinlerin tümünde vardır.” şeklinde konuştu.

“Belirli bir merkezden İslam’la alay etmek için organizasyonlar yapılıyor”

Hemen hemen her Ramazan ve Kurban Bayramı’nda Müslümanların inançlarıyla alay edilmeye çalışıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Orhan Çeker, şöyle konuştu:

“Sanki belirli bir merkezden İslam’la dalga geçmek ve alay etmek için bir organizasyon yapılıyor. Müslümanların kafasındaki İslam’ı darmadağın bir hale getirmek için İslam’a karşı ahlaksızca bir saldırı gerçekleştiriliyor. Dinimiz çok nettir ve herşey gayet net ve anlaşılır haldedir.”

“Kurban ibadetimizi ‘vahşet’ olarak göstermeye hiç kimsenin hakkı yoktur”

Müslümanların Kurban ibadetini “vahşet ve katliam” olarak değerlendiren kesimlerin aslında gerçek niyetlerinin İslam düşmanlığı olduğuna işaret eden Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Çeker, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kurban ibadeti Allah’ın emridir ve vahşetle hiçbir ilgisi yoktur. ‘Vahşet ve katliam’ olarak değerlendirenlerin kendileri vahşi ve katliamcıdır. Bu kişiler öncelikle kendilerini vahşilikten kurtarsınlar. Kurban kesim haberlerini veren televizyonlar, tam hayvan yatırılırken ve boğazı kesilirken tam kesileceği sırada ekranlarda karartma yapılıyor. Bu karartmayı kim yapıyorsa yadırgıyorum ve protesto ediyorum. Kurban ibadetimizi ‘vahşet’ olarak göstermeye hiç kimsenin hakkı yoktur.”

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:47
  1. Ankara
  2. Necmettin Erbakan Üniversitesi
  3. Prof. Dr. Orhan Çeker
  4. kurban bayramı

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