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İlahiyat profesörü, terör suçundan gözaltında!

Diyarbakır'da düzenlenen terör operasyonunda İlahiyatçı Profesör Nurettin Turgay gözaltına alındı.

09 Ekim 2018 Salı 18:53
İlahiyat profesörü, terör suçundan gözaltında!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK terör örgütü ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınanlar arasında, İlahiyatçı Prof. Dr. Nurettin Turgay'ın da olduğu belirtildi.

Diyarbakır'daki evinde gözaltına alınan Prof. Dr. Nurettin Turgay'ın, Demokratik İslam Kongresi (DİK) üyesi olduğu ve Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptıktan sonra 24 Haziran seçimlerinde HDP'nin İzmir Milletvekili adayı olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 18:53
  1. İzmir
  2. Diyarbakır
  3. PKK operasyonu
  4. PKK/KCK
  5. İlahiyat profesörü
  6. Nurettin Turgay

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