İlahiyat profesörü İhsan Çapcıoğlu'ndan çarpıcı Tele-Fetva yorumu

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu, sosyal medya üzerine verdiği konferansta 'Fırsat mı? Tehdit mi? Sosyal medyanın yaşam alanlarımız üzerindeki etkisi' başlığını konu edindi.

"Artık sosyal medya araçları ile de fetva veriliyor ve bu durum dini bir kargaşaya sebep oluyor." diyen Prof. Çapcıoğlu, şunları söyledi:

"Siber-uzam, aynı zamanda tele-varoluş anlamına geliyor. 'Tele', esasında sosyal medyada da dijital ve sanal iletişimin ön adı olarak geçiyor. İlahiyatçı olduğum için söylüyorum. Televizyon vaizliği diye bir şey türedi. Eskiden vaiz kimdi? Camide, cemaatle birebir muhatap olan ve onun ihtiyacına göre konuşan kişiydi. Ancak bugün insanlar tele-fetvalar veriyorlar. Böyle olunca, her alanda olduğu gibi, din alanında da ciddi bir kargaşa yaşanıyor."

'Karmaşa, anlamsızlık ve değersizleşme'

"İnsanlar, din hakkında birilerinden duydukları şeyleri ölçüsüzce söylüyor. Böyle olunca fetva dediğimiz olgunun olmazsa olmazı olan kişiye özel olma durumu ortadan kayboluyor. Dini bilgi düzeyi, ilgi ve ihtiyacı birbirinden farklı insanlar 'aynı söze' muhatap oluyor. Dolayısıyla o söze, soruya, sorgulamaya muhatap olmaması gereken kişiler de sanki bu bilgiler herkesin standart ve ortak ihtiyacıymış gibi ona ulaşabiliyor. Böylelikle dini bilgi hususunda sürekli bir bulanıklık, karmaşa, anlamsızlık ve değersizleşme durumu ortaya çıkmış oluyor."