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İlahiyat öğrencilerine morgda ders

Gaziantep'te İlahiyat Fakültesi okuyan üniversite öğrencilerine hitabet dersi kapsamında cenaze yıkama ve kefenleme dersi verildi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 11:27
İlahiyat öğrencilerine morgda ders

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencilerine, Asri Mezarlık morgunda, cenaze yıkama ve kefenleme işlemleri dersi anlatıldı. Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlık Gasilhanesi imamları tarafından öğrencilere cenazenin yıkama işleminden defin için hazır hale getirildiği kefenleme işlemine kadar yapılması gerekenler, detaylı bir şekilde anlatıldı.

Oldukça sessiz bir ortamda işlenen derste imamlar musalla taşında kullanılan tüm malzemeleri öğrencilere göstererek, yapılması gerekenleri uygulamalı ve detaylı bir şekilde anlattı.

Dikkatle anlatılanları dinleyen öğrenciler ise merak ettiklerini de imamlara sorarak öğrendi.

 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 11:27
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  • mehmetmehmet42 dk önce
    bir çok başı açık din dersi öğretmeni var ve kuranı kerim derslerine başı açık giriyorlardışardan baksan din dersi öğretmeni olduğunu asla tahmin edemezsin,aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık laik bir ülkede müslüman demokrat parti laiklik ve müslümanlık arasında sıkışmak zorunda doğal olarakta müslümanlıktan taviz vererek yola devam etmeye çalışacak
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