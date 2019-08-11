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İlahiyaçı Yazıcı'dan TSK'ya 'Din İşleri Subayı' çağrısı!

27 Mayıs darbecileri tarafından lağvedilen 'Din İşleri Subayı' kadrosunun TSK'daki eksikliğine vurgu yapan İlahiyatçı Kemal Yazıcı, "Türk Silahlı Kuvvetleri yüzde 99'u Müslüman olan Türk Milleti'nin ordusudur. Ordumuzun dini gereksinimlerini karşılayacak 'Din İşleri Subayı' kadrosunun yeniden açılması elzemdir." dedi.

11 Ağustos 2019 Pazar 17:46
İlahiyaçı Yazıcı'dan TSK'ya 'Din İşleri Subayı' çağrısı!

 Taha Emre Özdemir  Yenkait.com.tr 

Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan İlahiyatçı Kemal Yazıcı, 1960'a kadar uygulamadayken 27 Mayıs darbecileri tarafından lağvedilen 'Din İşleri Subayı' kadrosunun yeniden açılmasını istedi.

Avrupa ülkelerinin önde gelen ordularının tamamında 'Din İşleri Subayı' olduğuna dikkat çeken Yazıcı, şunları söyledi:

"Amerika’da yüksek rütbeli papazlar Din İşleri Subayı olarak çalışıyor. Hatta İslam'ı tercih eden personelleri için de imam görevlendiriyorlar. ABD bile bu hassasiyeti gösterirken Türk Ordusu'nda Din İşleri Subayı'nın olmaması büyük bir eksiklik. Türk Silahlı Kuvvetleri, şehadet ruhu taşıyan ender ordulardandır."

Din İşleri Subayı'nın manevi duygular aktararak ordudaki personele cesaret vereceğini belirten Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"27 Mayıs'tan sonra her ne kadar TSK içindeki İslam yaşantısı bitirilmeye çalışılsa da bu amaçları başarılı olmadı. Bir asker; düşmanı ile mücadele ederken dinimiz İslam'ın emirlerini de bilmek zorundadır. Bizim ordumuz Peygamber Ocağı'dır. Osmanlı dönemindeki askeri nizama yeniden ulaşabilmemiz için ordu ile İslam iç içe olmalıdır."

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 17:46
  1. Ordu
  2. TSK

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