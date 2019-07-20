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İlaçların etkisini kaybettiren hatalar

Bazı ilaçlar istenen etkileri vermez. İlaç işe yaramıyor diye düşünebilirsiniz. Fakat durum böyle değildir.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:52
İlaçların etkisini kaybettiren hatalar

İlacın vücuda tesir etmemesinin birçok sebebi vardır. Eğer doktorunuz yanlış bir ilaç vermiyorsa, sorun tamamiyle sizin kullanım hatanız yüzünden kaynaklanıyordur.

İlaçların etkisini kaybettiren hatalar

-İlacı ne ile içtiğiniz çok önemlidir. Portakal suyu, ilaç içerisindeki etken maddeleri öldürebilir. Kola, çay ve kahve gibi içecekler de emilimi azaltıp, ilacın çabucak çözünmesine sebep olur. 

Halk arasında bazı ilaçların süt ile içilmesinin ektra etki ettiği söylentisi yayılıyor. Fakat bu yöntem de doğru bir kullanım değildir. Hatta sütün ve ilacın içeriği tepkimeye girerek birçok soruna yol açabilir.

ilaçların etkisini kaybettiren hatalar

-İlaçları doğru içeceklerle kullanmanın yanı sıra, doğru gıdalarla da tüketmek önemlidir. Örneğin; yulaf, karnabahar, çilek, yeşil yapraklı sebzeler, balkabağı, baklagiller, mantar ve buğday unu gibi gibi gıdalarla tüketilen ilaçlar, ilacın etkilerini direkt olarak öldürür. Bu hususa dikkat edilmesi gerekir.

-Yemekten önce ya da sonra alınacak ilaçların, dikkat edilerek tam vaktinde alınması gerekir. Unuttuğunuz takdirde, ilaçların -ilk iki maddede olduğu gibi- tepkimeye gireceğini göz önünden bulundurmalısınız. 

Birde "iyileşme süreci" bittiğinde ilaçların kesilmemesi, dotorun tavisye ettiği süre içerisinde kullanılmaya devam edilmesi gerekir.

-Eğer aynı anda birden fazla ila kullanıyorsanız, bu da bir sorun oluşturabilir ve ilaçların etkisini göremeyebilirsiniz. Her ilaç arasındaen az 20 dakika kadar vakit olmalıdır.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:52
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