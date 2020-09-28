İlaç ve medikal cihaz ödemelerinde sona yaklaşıldı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği (ARTED) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Öztürk, sektördeki ulusal ve uluslararası firmalar olarak devlet hastanelerinden ve üniversite hastanelerinden alacakları konusunda şu an devlet yetkilileri ile sürekli ve açık iletişim halinde olduklarını belirterek, "Sorun, uzun yılların sorunu. Süreç biraz yavaş ilerlese de artık yürüttüğümüz müzakerelerin sonuna geldiğimize inanıyor ve konunun adil çözümü için hükümetimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık sektörünün önde gelen çok uluslu 18 tıbbi cihaz firmasını bünyesinde bulundurduklarını, son günlerde yazılı/görsel basında ve sosyal medyada gerek tıbbi cihaz gerek ilaç gerekse Türkiye'deki sağlık sektörü ile ilgili çıkan haberleri dikkatle ve üzüntüyle takip ettiklerini söyledi.

Sektörün alacakları için müzakerelerin sürdüğünü ve yakın zamanda çözüme kavuşacağına inandıklarını ifade eden Öztürk, Türkiye'ye inandıklarını ve Türkiye'den hiçbir zaman çıkma niyetlerinin olmadığını kaydetti.





- "Sektörde yıllık 5,5-6 milyar liralık payımız var"





Ayhan Öztürk, AA muhabirinin, tıbbı cihazlar ve ilaç sektöründe son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.

SORU: "Öncelikle ARTED hakkında bilgi verir misiniz?"

Ayhan Öztürk: "ARTED, hastaların uzun ve sağlıklı bir hayat sürmelerini sağlamak için hastalıkların tanısı, tedavisi, izlenmesi, yönetimi ve giderilmesi amacıyla kullanılan medikal ürünler, teknolojiler, ilgili hizmetler ve tedavileri geliştiren, üreten ve pazarlayan dünyanın önde gelen 18 çok uluslu medikal teknoloji firmasını temsil eden, 2009 yılında kurulmuş bir sektör derneğidir. ARTED, MedTech Europe Ulusal Dernekler Ağı üyesi olarak, Türkiye'yi temsil eden ulusal dernek konumundadır. Bugün ARTED üyeleri, yılda yaklaşık 5,5-6 milyar liralık bir pay ile Türkiye'deki tıbbi cihaz pazarının önemli bir kısmını oluşturmakta ve 2 bin 600 yüksek nitelikli çalışan istihdam etmenin yanı sıra birçok iş ortağı ile de çalışarak ülke ekonomisine kayda değer katkıda bulunmaktadır. ARTED üyesi firmalar, ülkemizin dört bir yanında, en uzak köşelere kadar hastanelerde hastaların sağlığa erişimini mümkün kılabilmek için 600'den fazla küçük ve orta ölçekli distribütör, bayi ve diğer tıbbi cihaz firması ile birlikte çalışmaktadır."





- "Konunun adil çözümü için hükümetimize güveniyoruz"

SORU: "Son günlerde hem yazılı hem görsel basında hem de sosyal medyada gündeme gelen sektörün alacakları ile ilgili sorunun aslını bir de sizden dinleyebilir miyiz?"



Ayhan Öztürk: "Sektörümüzdeki ulusal ve uluslararası firmalar, devlet hastanelerinden ve üniversite hastanelerinden toplam 19 milyar liralık alacaklarında sorun yaşıyor. Şu an devletimizin yetkilileri ile sürekli ve açık iletişim halindeyiz. Sorun, uzun yılların sorunu. Süreç biraz yavaş ilerlese de artık yürüttüğümüz müzakerelerin sonuna geldiğimize inanıyor ve konunun adil çözümü için hükümetimize güveniyoruz."





- "Türkiye'den çekilmeyi hiçbir zaman düşünmedik"





SORU: "Alacak sorunu devam ederken tedarik süreçlerinde veya sağlık hizmetlerinde bir aksama yaşandı mı?"





Ayhan Öztürk: "Biz Türkiye'ye inanıyoruz, Türkiye'den çekilmeyi hiçbir zaman düşünmedik. Dünya üzerindeki tüm ekonomileri son derece olumsuz etkilemekte olan Kovid 19 pandemisi sırasında devletimizin bu alacakların ödenmesi için aldığı bu çok önemli inisiyatifi de çok takdir ediyoruz. Biz de kendi üzerimize düşeni yapacağız. Sağlık hizmetleri sunumunda üstlendiğimiz kritik sorumluluğun farkındayız. ARTED üyesi firmalarımız, hastalara, hekimlere ve sağlık hizmeti sunucularına sağladıkları kesintisiz hizmeti, yıllardır olduğu gibi hem finansal darboğaza girdikleri dönemde hem de pandemi dönemi boyunca hiçbir surette aksatmamış, dağıtım-operasyon hizmetini organize ederek klinik ve yoğun bakım ünitelerindeki işleyişin devamlılığı için 7/24 tüm olanaklarıyla çalışmıştır. Sağlık alanındaki başarılarımız ile dünyaya örnek olduğumuz bu dönemde yerli üretim, sağlık turizmi, entegre ve dijital sağlık hizmetleri gibi elde etmiş olduğumuz kazanımların sürdürülebilir olması için mutlaka güçlü bir tıbbi cihaz sektörüne ihtiyaç vardır. ARTED'e üye firmalar, Türkiye'de nitelikli, yüksek teknolojili ve kaliteli sağlık hizmetinin, zamanında sunumunun sağlanmasında ülkemizin sağlık sisteminin önemli paydaşlarındandır."