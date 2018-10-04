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İlaç kullanmak istemiyorsanız...

İlaçlardan uzak durmak istiyorsanız size doğanın sunduğu şifa yollarını aktaracağız...

04 Ekim 2018 Perşembe 19:38
İlaç kullanmak istemiyorsanız...

AĞIZ YARALARI: Sirke ve susam yağı karışımı ile gargara yapılabilir. Birer çorba kaşığı böğürtlen yaprağı, hunnap, mercimek ve sinirli yapraktan oluşan karışımı kaynatıp, ılıkken gargara yapabilirsiniz. Kuru üzüm, anason ve balı aynı ölçüde karıştırıp, yaraların üzerine sürebilirsiniz. Bol kekik çiğneyin.

AKCİĞER RAHATSIZLIKLARI: Isırgan tohumu, karabiber, mürsafi, bal ve hardal eşit miktarda karıştırılır ve sabah akşam birer çorba kaşığı yenir.

APANDİSİT: Bu hastalığa böğürtlen çayı faydalıdır.

ARPACIK: 1 çay bardağı sıcak suya bir tutam papatya konur ve bir müddet sonra süzülerek bununla göze masaj yapılır. Bu tedavi 2 saatte bir, 5-10 dakika tekrarlanır.

ASTIM: 1 litre suya 1 tutam mersin yaprağı veya ısırgan konur ve 10 dk. kaynatılıp demlenir ve süzülür. Günde 8-10 çay bardağı, şekersiz olarak içilir. 1 litre sıcak suya 5 yemek kaşığı ısırgan otu konur, 5 dakika sonra süzüp günde 8-10 bardak şekersiz içilir.

BADEMCİK: Kekik gargarası çok etkilidir. Balık yağı da faydalıdır..

BASUR: Zulumba ve Üzerlik tohumu eşit oranlarda katıştırılıp, sabahları aç karnına 1 çay kaşığı yenir.

BAŞ AĞRISI: Baş ağrısının pek çok sebebi olabilir. Etkili tedavi için bu sebepleri ortadan kaldırmak gerekir. Normal sıradan ağrılarda 1 bardak sıcak suya birer tutam lavanta, papatya, nane, biberiye ve kekik konur, 5 dakika sonra süzerek günde 2-4 bardak içilir.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 19:38
  1. doğal tedavi
  2. bitkisel tedavi

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