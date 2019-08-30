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İl Sağlık Müdüründen BB Erzurumspor’a moral ziyareti

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:54
İl Sağlık Müdüründen BB Erzurumspor’a moral ziyareti

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir ve Müdür Yardımcıları Boluspor maçı öncesi Erzurumspor’a moral ziyaretinde bulunarak baklava ikram etti.


Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş tarafından antrenman sahasında karşılanan Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir ve beraberindeki heyet sıcak sohbet eşliğinde mavi beyazlıların antrenmanını izledi. Antrenman sonunda futbolculara moral konuşması yapan Dr. Gürsel Bedir, teknik heyete ve futbolculara kendi elleriyle baklava ikramında bulundu.


Erzurumspor’a ve teknik heyete inançlarının tam olduğunu dile getiren Dr. Bedir: “Bir Erzurumlu ve Erzurumspor taraftarı olarak tüm maçlarımızı yakından takip ediyorum. Ligin başlamasıyla birlikte TFF 1.ligin şampiyonlukta en büyük adayı olan Erzurumspor’umuz, lige kötü başlangıç yapmış olsa da eminiz ki bu hafta sonu Boluspor’uyenerek çıkışa geçecek ve layık olduğu liderlik koltuğuna ilerleyen haftalarda oturacaktır.” dedi.


“ERZURUMSPOR BİZİM ORTAK DEĞERİMİZDİR”


Erzumspor’un her zaman yanında olduklarını belirten Bedir: “Erzurumspor bizim ortak değerimizdir. Takımımıza inanıyor ve güveniyoruz. Bizler de hem İl Sağlık Müdürlüğü olarak hem de bir Erzurumspor taraftarı olarak BB. Erzurumspor’umuzun her daim takipçisi ve destekçisi olacağız.’’ dedi.


Daha sonra Başkan Üneş’in davetiyle makam odasına geçen Dr. Gürsel Bedir ve yardımcıları burada çay eşliğinde takımın son durumu hakkında bilgi aldılar.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:54
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