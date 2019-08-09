0553 313 94 23

İl Sağlık Müdürü Benli “Ben’ yok ‘Biz” Varız

2017 yılının son çeyreğinde hayata geçen sağlıkta dönüşüm projesi ile tek çatı altında toplanan sağlık hizmetlerinde, ilimizde de büyük bir değişim ve gelişim yaşanmaya devam ediyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:07
İl Sağlık Müdürü Benli “Ben’ yok ‘Biz” Varız

2017 yılının son çeyreğinde hayata geçen sağlıkta dönüşüm projesi ile tek çatı altında toplanan sağlık hizmetlerinde, ilimizde de büyük bir değişim ve gelişim yaşanmaya devam ediyor.


Yaşanan bu gelişim ve değişimin ikinci yılında düzenlenen etkinlikle 8 Ağustos 2019 tarihinde Geriatri Merkezi Konferans Salonunda bir araya gelen ilimiz sağlık yöneticileri, 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirdi.


2019 yılının ilk yarısında gerçekleşen sağlıkla ilgili faaliyet, proje ve yatırımların konu alındığı video ile başlayan program, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’nin açış konuşması ile devam etti. Konuşmasında birlik ve beraberliğe vurgu yapan İl Sağlık Müdürü Benli; Öncelikle şunun bilinmesini isterim; burada “ben” yok, “biz” varız. Videoda gördüğümüz tüm çalışmaları hep beraber yaptık. Halk Ozanımız Neşet Ertaş merhumun da dediği gibi; “Aşkınan çalışan yorulmazımış”. Çalışma aşkıyla bu yılın ilk 6 ayını hep birlikte yoğun bir tempoda geride bıraktık. Birlikte başardığımız güzel işlerin bir kısmını da yine hep birlikte izledik.


Bir makinenin dişlileri gibi senkronize bir uyumla, birbirimizden güç alarak çalıştığımızda güzel işlere imza atabiliyoruz. Bugün burada bulunanlar yani sizler kadim bir kültüre sahip güzel şehrimiz Kayserimizin; sağlık hizmetlerine yön veren, kalitesine katkı sunanlarsınız. Birlikte bu yükü omuzladığımız günden bu yana interaktif bir yöneticilik anlayışıyla farklı bir dinamizm sergiledik.


Bundan sonra da standart sağlık hizmetine ek olarak yenilikçi fikirler, modern çözümler, çözüm odaklı projeler ortaya koymalıyız. Geçtiğimiz dönemlerde ilk adımlarını attığımız evde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, sağlık turizminin hak ettiği seviyelere ulaşması, Aile Hekimliğinin etkinliğinin artırılması, basamaklar arası entegrasyonun sağlanması, Ar-Ge faaliyetlerimizin hız kazanması, Kayseri Devlet Hastanesinin yapılanmasının tamamlanması, Şehir Hastanemizde mikrocerrahi, organ nakli gibi özellikli konularda mesafe kat etmesi hep birlikte başarabileceğimiz bazı konulardır. Bir taraftan bu yapılanmalarımızı tamamlarken diğer yandan da hizmet kalitemizi artırmalıyız.


Birinci basamak sağlık hizmetlerinden üçüncü basamağa kadar her kademede özveriyle, gayretle, sabırla, aşkla birlikte yol aldığımız siz değerli yönetici ve idarecilerime minnettarlığımı ifade ediyorum” dedi.


Program, ilimizde sağlık alanında yakalanan ivmeyi devam ettirmek adına 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyet ve projelerin istişare edilmesinin ardından sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:07
  1. sergi
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocaeli’de Gürcistanlı genç plastik kelepçe ile boğularak öldürüldü
    1. Kocaeli’de Gürcistanlı genç plastik..
    2. Çad'da silahlı çatışma: 37 kişi öldü
    3. Bayramda oruç tutulur mu? Zilhicce..
    4. Siemens SINAMICS G120X, suyun ve..
    5. Amed Sportif Faaliyetler’den açıklama
    6. Rusya, ABD'li elçiyi bakanlığa çağırdı
    7. ‘Perinçekçi subaylar’ tartışması..
    8. Kurbanlıkların bakımını mahkumlar..
    9. 'Maden firmasına izin verilmesi için..
    10. Iğdır'da bal hasadı başladı
    11. Manisa’da 120 litre sahte içki ele..
    12. Sivas Belediyespor, Manisa’yı 1-0 yendi
    13. Avşar, ilçe gezilerine devam ediyor
    14. Manisa’da ender görülen ’Mekik..
    15. Manisa’da 376. kısa dönem erler yemin..
    16. STSO, ‘Kadın ve Çevre’ konulu panel..
    17. TİKA’dan Bangladeş’te engellilere destek
    18. Kadınlar Teşrik Tekbiri getirir mi?
    19. Tokat’ta bayramın ilk 2 günü toplu..
    20. “Otobüslerde ‘imdat kapısı’ acilen..
    21. Bakan Kurum deprem bölgesini ziyaret..
    22. Malezya'dan Goldman Sachs'a suç..
    23. Biberonda bulunan sütle kedi..
    24. Selim Özdemir, Sivas Belediyespor’da
    25. Afganistan’da Muhsin Yazıcıoğlu..
    26. Jandarma ekipleri bayram tatiline..
    27. Kemalistler bu habere çok kızacak!..
    28. Denizli Büyükşehir Belediyesi,..
    29. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum..
    30. Avusturya'da apartman dairesinin..
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!