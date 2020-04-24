İl Müftüsü Öztürk görevden alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk görevden alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk görevden alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca, 3 ilin müftüsü görevden alındı, 6 İl Müftülüğüne atama yapıldı. Alınan kararname sonrasında Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk’te görevden alındı. Nevşehir İl Müftülüğüne henüz atama yapılmadığı öğrenildi.