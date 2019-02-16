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İl genel meclisi seçimleri 2019 CHP İYİ Parti ittifakı çöküyor mu son dakika

31 Mart yerel seçimlerine CHP ve İYİ Parti ittifakla giriyor. İYİ Parti tabanı CHP’nin bazı yerlerde gösterdiği belediye başkan adaylarına tepki gösterip istifa ederken, CHP’de ise hem aday gösterilmeyen hem de gösterilen adaylardan memnun olmayan teşkilatlar bir bir istifa ediyor. Pamuk ipliğine bağlı olan CHP-İYİ Parti ittifakında şimdi de il genel meclisi seçimlerinde kriz çıktı. Peki CHP ve İYİ Parti il genel meclisi seçimlerinde ittifak yapacak mı?

16 Şubat 2019 Cumartesi 13:39
İl genel meclisi seçimleri 2019 CHP İYİ Parti ittifakı çöküyor mu son dakika

31 Mart yerel seçimlerine CHP ve İYİ Parti ittifakla giriyor. İYİ Parti tabanı CHP’nin bazı yerlerde gösterdiği belediye başkan adaylarına tepki gösterip istifa ederken, CHP’de ise hem aday gösterilmeyen hem de gösterilen adaylardan memnun olmayan teşkilatlar bir bir istifa ediyor. Pamuk ipliğine bağlı olan CHP-İYİ Parti ittifakında şimdi de il genel meclisi seçimlerinde kriz çıktı. Peki CHP ve İYİ Parti il genel meclisi seçimlerinde ittifak yapacak mı? 

31 Mart seçimlerinde Millet İttifakı'nı sürdürme kararı alan CHP ile İYİ Parti, il genel meclisi seçimleri konusunda ters düştü. Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti bu seçimlere tek başına girecek. İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde büyükşehirler dışındaki 51 ilde İl Genel Meclisi seçimine tek başına girme kararı aldığını açıkladı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın 81 il başkanlığına gönderdiği genelgede "İYİ Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine kendi adayları ve kendi bayrağı ile tek başına katılacaktır" dedi.

CHP ile yapılan işbirliğine dair genel bilgilere yer verilen genelgede şöyle denildi: "İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli Seçimlerde işbirliği yapacağı büyükşehirler, iller ve ilçeler belirlenmiş ve kamuoyuna ilan edilmiştir. Yetkilendirilen il başkanlarımız işbirliği yapılan illerde, işlemleri henüz sonuçlanmayan ilçe belediyeleri ile belediye meclisi üyelerinin partiler arası dağılımı da büyük oranda tamamlanmıştır." 

Her kademeden aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen takvime göre ilgili seçim kurullarına 19 Şubat 2019 tarihi itibariyle bildirilmesi istenen genelgede "gecikme, eksiklik ve aksaklığa kesinlikle meydan verilmeyecektir" denildi. 

"Kendi adaylarımız ile tek başına katılacağız"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın yayınladığı ve il teşkilatlarına gönderdiği genelgede daha önceki genelge ve açıklamaları da hatırlatarak; "İYİ Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine kendi adayları ve kendi bayrağı ile tek başına katılacaktır" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 13:39
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