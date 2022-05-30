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Aktüel İl Emniyet Müdürlüğünden açıklama! O paylaşımlar yalanlandı
Aktüel

İl Emniyet Müdürlüğünden açıklama! O paylaşımlar yalanlandı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yapılan çocuk kaçırma paylaşımlarını yalanladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 20:10:00 -
İl Emniyet Müdürlüğünden açıklama! O paylaşımlar yalanlandı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yapılan çocuk kaçırma paylaşımlarını yalanladı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sosyal mecralarda "çocuk kaçırma" iddiasıyla ilgili yapılan paylaşımlarla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Söz konusu iddiaların yer aldığı manipülatif paylaşımlar, daha önce başka illerimizde de aynı görüntüler kullanılmak suretiyle yapılmış, paylaşım yapan şahıslara adli işlem uygulanmıştır."

Bu paylaşımların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, "İlimizde de bu tür provakatör paylaşım yapan şahıslarla ilgili gerekli işlemler yapılacak olup halkımızın bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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