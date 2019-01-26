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İl diken üstünde! Her yerde hayvan ölüleri bulunuyor

Edirne'de ihbar üzerine gittikleri olay yerinde ayakları bağlanmış şekilde 4 köpek ölüsü bulan ekipler çuval içinde kedi ölüleri de bulduklarını kaydederken 3 tane de tavuk ölüsü bulduklarını belirtti.

26 Ocak 2019 Cumartesi 16:50
İl diken üstünde! Her yerde hayvan ölüleri bulunuyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde 4 köpek, ayakları bağlı şekilde ölü bulundu.

Alaattin Önen Caddesi'ndeki boş arazide, köpeklerin hareketsiz yattığını gören hayvanseverler, belediye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 4 köpeğin öldüğünü belirledi. Köpeklerin yediklerinden zehirlendiği tahmin ediliyor.

"Hayvanları zehirlemişler"

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KEHAYKO) Başkanı Sevinç Cebeci, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Hayvanların zehirlendiğini savunan Cebeci, "Üyelerimizden biri köpeklerini gezdirirken civarda ölü köpekler gördüğünü söyleyerek hemen durumu bize ihbar etti. Olay yerine gittiğimizde tasmalı köpeklerin ayaklarının naylon iplerle bağlandığını ve ağızlarından köpüklerin aktığını gördük. Hayvanların ağızlarından sular gelmiş, zehirlemişler hayvanları. Hemen Edirne Orman ve Su İşleri Müdürlüğünü aradık. Bölgeye Keşan Belediyesinden ekipler geldi." dedi.

Çuval içinde ölü kediler de var

Cebeci, bölgede çuvalların içinde ölü kediler de bulduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Geceden itibaren bölgede arama yapıyoruz. Başka yerlerde de köpeklerin öldürüldüğünü düşünüyoruz. 3 tane de tavuk ölüsü bulduk. Şu anda diken üstündeyiz. Her yerde arama yapıyoruz. Keşan'da böyle bir şeyin yaşanıyor olması çok üzücü. Keşan'da ne kadar hayvan sevmeyen varsa bir o kadar da seven insan dolu."

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 16:50
  1. köpek
  2. Alaattin Önen Caddesi
  3. hayvanseverler
  4. belediye ekipleri
  5. Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KEHAYKO) Başkanı Sevinç Cebeci
  6. Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KEHAYKO)
  7. Keşan
  8. Edirne Orman ve Su İşleri Müdürlüğü

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