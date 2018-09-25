İl Çayı Deresi kan gölüne döndü

AydınGermencik ilçesinin ortasından geçen ve Menderes Nehri'ne akan İl Çayı Deresi, geçtiğimiz cumartesi günü kırmızı renkte aktı. Geçtiği bölgede bir jeotermal santral bulunan derenin renginin kırmızıya dönmesi tedirginlik yarattı. Sabah saatlerinde yaşanan kirlilik bölge sakinleri tarafından görüntülendi.

VATANDAŞTAN İHBAR

Yeni Asır Gazetesi'nden Kazım Yörükce'nin haberine göre; Bölge halkından Ergun Zeytin, yaşanan kirliliği görüntüleyip sosyal medyadan paylaştı. Zeytin, "Sabah bahçeme giderken tespit ettiğim bu olay 22 Eylül'de gerçekleşti. Dereye baktığımda kıpkırmızıydı. Gördüklerime inanamadım. Ertesi gün tekrar kontrol ettiğimde dere kırmızımtırak toprak renginde akıyordu. Halen kırmızı akıyor. Kim veya kimler yaptıysa ilgili kurumlara bu durumu ihbar ediyorum. Bizzat bu olaya şahidim" dedi.

"DEMİR AKIYOR"

İl Çayı'nın kırmızı akmasının nedeninin jeotermal firmasının dereye saldığı akışkanda demir fazlalığı olduğunu savunan Aydın Çevre Mücadelesi Platformu sözcüsü Metin Aydın, "İl Çayı deresinin kenarında bir elektrik üretim santrali var. Santralden duman çıktığı gün firma tarafından dereye akışkan bırakılıyor. Demir içeriği fazla olduğunda sular kırmızı rengi alır. Zaten daha önce yaptırdığımız analizlerde bu derede demir ve çinko gibi metallerin fazla olduğu saptanmıştı. Demir metali fazla olduğu için derenin suyu kızıl akıyor" dedi. Aydın, olayla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile güvenlik güçlerine ihbarda bulunduklarını söyledi.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ihbarlar üzerine harekete geçti. Kırmızı akan sudan numuneler alınırken iddiaların araştırılması için 2 mühendis görevlendirildi.