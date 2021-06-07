"İktidara geliyoruz" diyen Ahmet Davutoğlu'na gerçeği gösteren seçim!

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde nüfusunun 5 binin altına düşmesinin ardından belde statüsünden çıkarılan Güney bölge sakinlerinin çabasıyla yeniden belde statüsüne kavuştu.

7 yıl aradan sonra ilk kez seçimlerin yapıldığı beldede, seçmenler 8 sandıkta belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini seçmek için oy kullandı. 1830 seçmenin olduğu beldede, 1704 kişi oyunu kullandı. Oyların 1606'sı geçerli sayıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre 1704 oyun kullanıldığı seçimde AK Parti'nin adayı Erol Karabacak 1021 oy alarak seçimi kazandı. Karabacak'ın ardından en fazla oyu ise 504 oy ile Büyük Birlik Partisi'nin adayı Süleyman Çağlar aldı. CHP 29, İYİ Parti 23, Gelecek Partisi 17, Yeniden Refah Partisi 7, SP 4 ve TKP 1 oy aldı.

Seçimlerin provası olarak tanımlanan seçim, Akit Tv'de Murat Alan’ın sunduğu ve Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun gündemi yorumladığı Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı.

Seçimde çıkarılmaya çalışılan kavgaya dikkat çeken Ali İhsan Karahasanoğlu, "1600 oyun 1500'ü yani yüzde 90'ı Cumhur İttifakı'nın içerisindeki iki partiye gitti. Ne yapacaklarsa? Kuru gürültü. Ahmet Davutoğlu 'geliyoruz geliyoruz, iktidara yürüyoruz' diyordu. Recep Tayyip Erdoğan'ın üflediği rüzgarla 20215'te seçimle kazandığı 'yüzde 45'lik oyu ben aldım ben aldım' diye ortalıkta geziniyordu. Şimdi gördük." dedi.

"Bu oyunları göremiyorsa şimdi baksın!"

Karahasanoğlu açıklamasında devamında ise "Küçük bir ilçe küçük bir belde. Ahmet Davutoğlu burayı önemsediği için ziyarete gitti. Aldığı oy rakamla 17, oranla yüzde 1. Biz ne diyoruz 'sizin alacağınız oy Türkiye geneli yüzde 1.' ötesi yok. CHP için yasakçı kafalar için bu yüzde 1 önemli. Biz Tayyip Erdoğan'ı indirebiliriz. Onu indirdikten sonra Ahmet Davutoğlu kimmiş Ali Babacan kimmiş, hepsini siler süpürürüz elimizin tersiyle kapının önüne koyarız diyorlar. Bu oyunları göremiyorsa Ahmet Davutoğlu, bu seçim sonrası sonuçlara bir baksın." ifadelerini kullandı.