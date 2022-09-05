"İktidara gelince maaşa yüzde 150 zam yapacağız"
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Oluşturacağımız kaynak ile emekliye, memura, işçiye yüzde 150 maaş zammı yapacağız” dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Gaziantep İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 2’inci olağan kongresine katıldı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yapılan zamları kur krizinin başladığı 2018'e göre kıyasladığımızda, son 4 yılda konutta kullanılan doğalgaza yüzde 313, birinci kademe işyerinde kullanılan doğalgaza yüzde 620.5, ikinci kademe işyerinde kullanılan doğalgaza ise yüzde 1071,5 zam gelmiş. Burası sözün bittiği yer artık" diye konuştu.
Erbakan iktidara gelmeleri halinde de “Oluşturacağımız kaynak ile emekliye, memura, işçiye yüzde 150 maaş zammı yapacağız” dedi.