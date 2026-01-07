İkna çabaları sonuç vermedi! Elinde bıçakla mahalleliye dehşeti yaşattı

Samsun Fevzi Çakmak Mahallesi, bugün adeta bir aksiyon filmi sahnesine tanıklık etti. Eşinden yeni ayrıldığı ve bunalımda olduğu öğrenilen 62 yaşındaki İsa N., elinde bıçakla 4’üncü katın balkonuna çıkarak intihara teşebbüs etti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri aşağıda önlem alırken, müzakereci polisler yaklaşık 2 saat boyunca şahsı ikna etmek için dil döktü. Ancak ikna çabalarına küfür ve saksı fırlatarak karşılık veren şahıs, geri adım atmayınca emniyet birimleri operasyon düğmesine bastı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Gürbüz Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki İsa N. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle eline aldığı bıçakla balkona çıkarak bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKNA SONUÇ VERMEDİ, ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

Bölgeye ulaşan ekipler apartman çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Müzakereci polisler, kendisine zarar vermek isteyen şahsı sakinleştirerek ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren ikna görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine devreye özel harekât polisleri girdi. Ekiplerin planlı şekilde düzenlediği operasyonla balkonda etkisiz hale getirilen şahıs kontrol altına alındı. Özel harekât ekiplerinin bıçağa müdahale ettiği ve şahsı balkondan alma anı anbean kameralara kaydedildi.

İkna çalışmaları ve operasyonun sürdüğü zaman diliminde şahsın balkondan aşağıya saksı, şişe ve çeşitli eşyalar attığı, zaman zaman bağırarak çevredekilere zor anlar yaşattığı belirtildi.

Etkisiz hale getirilen şahıs olay yerinde hazır bekletilen ambulansa bindirilerek Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre İsa N.'nin eşinden kısa süre önce ayrıldığı ve psikolojik problemleri olduğu öğrenildi.