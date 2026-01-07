  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Cumadan çıkan cemaate 'Babamın hayrına' deyip 500 kilo domuz kavurma yedirmiş!

Suriye ordusundan net mesaj: 'Bundan sonra meşru hedefimizdir'!

Türkiye için en ufak bir gelecek vaat etmeyen partilerini bırakıp 'milletin partisi'ne geçtiler! 3 milletvekili daha AK Parti’ye katıldı

Alev Coşkun'dan iç cephe kurnazlığı: Önce hizaya geldi sonra Gezici Kavala’ya sarıldı

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı olmuştu! Mamdani'nin el bastığı Kur'an-ı Kerim'de Osmanlı detayı

Özgür Özel yönetimi iyice yoldan çıktı! Türkiye'yi yabancılara şikayet edip Milli çıkarları hiçe sayıyorlar!

Gök vatanın görünmez koruyucusu devrede! ASELSAN’ın yeni teknolojisi düşman radarlarını saf dışı bırakıyor!

ABD’li bilim adamları açıkladı: Kanser tedavisinde yeni müjde!

Bakan Uraloğlu İngiltere detayını açıkladı! Düşen Li̇bya uçağında sıcak geli̇şme

Cevdet Yılmaz'dan emekli maaşı açıklaması
Yaşam İkna çabaları sonuç vermedi! Elinde bıçakla mahalleliye dehşeti yaşattı
Yaşam

İkna çabaları sonuç vermedi! Elinde bıçakla mahalleliye dehşeti yaşattı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Samsun’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, elinde bıçakla çıktığı balkondan aşağıya saksı ve şişe yağdırarak mahalleliyi canından bezdirdi. Müzakereci polislerin saatler süren çabası sonuç vermeyince, Özel Harekat polisleri düzenlediği jet operasyonla şahsı etkisiz hale getirdi.

Samsun Fevzi Çakmak Mahallesi, bugün adeta bir aksiyon filmi sahnesine tanıklık etti. Eşinden yeni ayrıldığı ve bunalımda olduğu öğrenilen 62 yaşındaki İsa N., elinde bıçakla 4’üncü katın balkonuna çıkarak intihara teşebbüs etti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri aşağıda önlem alırken, müzakereci polisler yaklaşık 2 saat boyunca şahsı ikna etmek için dil döktü. Ancak ikna çabalarına küfür ve saksı fırlatarak karşılık veren şahıs, geri adım atmayınca emniyet birimleri operasyon düğmesine bastı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Gürbüz Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki İsa N. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle eline aldığı bıçakla balkona çıkarak bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKNA SONUÇ VERMEDİ, ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

Bölgeye ulaşan ekipler apartman çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Müzakereci polisler, kendisine zarar vermek isteyen şahsı sakinleştirerek ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren ikna görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine devreye özel harekât polisleri girdi. Ekiplerin planlı şekilde düzenlediği operasyonla balkonda etkisiz hale getirilen şahıs kontrol altına alındı. Özel harekât ekiplerinin bıçağa müdahale ettiği ve şahsı balkondan alma anı anbean kameralara kaydedildi.

İkna çalışmaları ve operasyonun sürdüğü zaman diliminde şahsın balkondan aşağıya saksı, şişe ve çeşitli eşyalar attığı, zaman zaman bağırarak çevredekilere zor anlar yaşattığı belirtildi.

Etkisiz hale getirilen şahıs olay yerinde hazır bekletilen ambulansa bindirilerek Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre İsa N.'nin eşinden kısa süre önce ayrıldığı ve psikolojik problemleri olduğu öğrenildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23