İklimlendirme sektöründe, yalıtım malzemeleri ihracatının şampiyonu İzocam oldu

İSTANBUL (AA) - İzocam 2019 yılında gerçekleştirdiği yalıtım malzemesi ihracatı ile, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından verilen "2019 yılı Başarılı İhracatçılar Ödülleri" kapsamında, "En Çok Yalıtım Malzemesi İhracatı Yapan Firma" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

İzocam'dan yapılan açıklamaya göre, "Başarılı İhracatçılar Ödülleri" kapsamında önceki yıllarda da aynı kategoride birçok kez birincilik ödülünün sahibi olan şirket, 2019 yılında gösterdiği ihracat performansı ile bayrağı taşımaya devam etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, İzocam'ın sadece Türkiye'de değil, Ortadoğu ve Balkanlarda da yalıtım sektörünün öncü firmaları arasında yer aldığını belirterek, "Önceki yıl olduğu gibi 2019 yılında da Başarılı İhracatçılar ödüllerinde 'En Çok İzolasyon Malzemesi İhracatı Yapan Firma' olarak ödül almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 2019 yılında ciromuzun yüzde 20'den fazlasını ihracat faaliyetlerimiz oluşturdu." ifadesini kullandı.

İzocam'ın ağırlıklı olarak bina ve sanayide kullanılan yalıtım ürünlerinin yanında ısıtma, soğutma ve iklimlendirme pazarına yönelik ürünlerin ihracatını yaptığını kaydeden Savcı, şunları kaydetti:

"Türkiye'de olduğu gibi ihracat pazarlarımızda da yalıtım sektörü açısından büyük bir potansiyel olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede ihracat yaptığımız pazarlardaki 20 yerleşik bayimiz ve 200 alt bayimiz ile hem ihracat faaliyetlerine devam ediyoruz hem de ihracat açısından coğrafi yayılımı sürdürerek bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeye odaklanıyoruz. 2020'de iki yeni ülke eklediğimiz bayi portföyümüzü, genişletecek çalışmalara devam ediyoruz. Mevcutta yer aldığımız ülke pazarlarındaki bayi ağımızı büyütürken, potansiyel olarak gördüğümüz pazarlarda da yeni bayilikler veriyoruz."



