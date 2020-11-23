  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İklimlendirme sektöründe, yalıtım malzemeleri ihracatının şampiyonu İzocam oldu
Aktüel

İklimlendirme sektöründe, yalıtım malzemeleri ihracatının şampiyonu İzocam oldu

İzocam Genel Direktörü Murat Savcı: - "'Başarılı İhracatçılar Ödülleri'nde 'En Çok İzolasyon Malzemesi İhracatı Yapan Firma' olarak ödül almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 2019 yılında ciromuzun yüzde 20'den fazlasını ihracat faaliyetlerimiz oluşturdu"

Yeniakit Publisher
2020-11-23 11:06:13 -
İklimlendirme sektöründe, yalıtım malzemeleri ihracatının şampiyonu İzocam oldu

İSTANBUL (AA) - İzocam 2019 yılında gerçekleştirdiği yalıtım malzemesi ihracatı ile, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından verilen "2019 yılı Başarılı İhracatçılar Ödülleri" kapsamında, "En Çok Yalıtım Malzemesi İhracatı Yapan Firma" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

İzocam'dan yapılan açıklamaya göre, "Başarılı İhracatçılar Ödülleri" kapsamında önceki yıllarda da aynı kategoride birçok kez birincilik ödülünün sahibi olan şirket, 2019 yılında gösterdiği ihracat performansı ile bayrağı taşımaya devam etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, İzocam'ın sadece Türkiye'de değil, Ortadoğu ve Balkanlarda da yalıtım sektörünün öncü firmaları arasında yer aldığını belirterek, "Önceki yıl olduğu gibi 2019 yılında da Başarılı İhracatçılar ödüllerinde 'En Çok İzolasyon Malzemesi İhracatı Yapan Firma' olarak ödül almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 2019 yılında ciromuzun yüzde 20'den fazlasını ihracat faaliyetlerimiz oluşturdu." ifadesini kullandı.

İzocam'ın ağırlıklı olarak bina ve sanayide kullanılan yalıtım ürünlerinin yanında ısıtma, soğutma ve iklimlendirme pazarına yönelik ürünlerin ihracatını yaptığını kaydeden Savcı, şunları kaydetti:

"Türkiye'de olduğu gibi ihracat pazarlarımızda da yalıtım sektörü açısından büyük bir potansiyel olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede ihracat yaptığımız pazarlardaki 20 yerleşik bayimiz ve 200 alt bayimiz ile hem ihracat faaliyetlerine devam ediyoruz hem de ihracat açısından coğrafi yayılımı sürdürerek bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeye odaklanıyoruz. 2020'de iki yeni ülke eklediğimiz bayi portföyümüzü, genişletecek çalışmalara devam ediyoruz. Mevcutta yer aldığımız ülke pazarlarındaki bayi ağımızı büyütürken, potansiyel olarak gördüğümüz pazarlarda da yeni bayilikler veriyoruz."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan'dan Rusya'ya sert çıkış: Kolaysa Türklerle siz savaşın
Dünya

Paşinyan'dan Rusya'ya sert çıkış: Kolaysa Türklerle siz savaşın

Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğrayan ve ateşkes anlaşmasını imzalamak mecburiyetinde kalan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, ..
Fitili ateşledi: Yılmaz Özdil, İsmail Saymaz'a saydırdı
Medya

Fitili ateşledi: Yılmaz Özdil, İsmail Saymaz'a saydırdı

Sözcü'de köşe kapatan 'bidon kafa' lakaplı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında aynı gazetede çalışan 'herbokolog' lakaplı İsmail Saymaz'ı hedef ..
İmzalar atıldı! Su-57 savaş uçağının ilk müşterisi belli oldu
Dünya

İmzalar atıldı! Su-57 savaş uçağının ilk müşterisi belli oldu

Cezayir Hava Kuvvetleri, Rus yapımı Su-57 savaş uçağının ilk müşterisi oldu. Cezayir, 14 adet Su-57 için Rusya ile 2 milyar dolar değerinde ..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay