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İkizlerin 3,5 saat süren satranç mücadelesi

Türkiye Kupası'nda mücadele eden ikiz sporcular Fırat ve Ferman Çapan, ilk kez karşı karşıya geldikleri turnuvada yenişemedi

03 Şubat 2019 Pazar 11:17
İkizlerin 3,5 saat süren satranç mücadelesi

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Antalya'da düzenlenen Türkiye Kupası'nda satranççı tek yumurta ikizlerinin 3,5 saatlik mücadelesi heyecan verdi.

Serik İlçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen organizasyonda, 67 ilden 310 sporcu, 11 tur boyunca şampiyon olabilmek için hamle yapıyor.

Diyarbakırlı ikizler Fırat (35) ve Ferman Çapan (35), ilk kez ulusal bir turnuvada rakip olarak karşı karşıya geldi.

Yaklaşık 3,5 saat süren heyecanlı müsabakadan ise galip çıkmadı.

 

- "Güzel bir maç oldu"

 

İkizlerden Fırat Çapan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaokulda kaldıkları yurtta satranç oynamaya başladıklarını anlattı.

İkiziyle sürekli maç yaptığını dile getiren Fırat, "Çocuklar, oyunu bilmeyen anne ve babalarıyla oynayamazken, biz sürekli beraber oynayabiliyorduk. O sayede ortaokuldan beri satranca devam ediyoruz." dedi.

Fırat, kardeşinin satranca daha profesyonel kendisinin ise eğlence amacıyla yaklaştığını dile getirerek, "İlk kez bir turnuvada karşılaştık. Diğer maçlara göre daha az stresliydi. Çünkü rakibim kardeşimdi. Yensem de yenilsem de üzülmeyecektim. Başa baş bir mücadele oldu. Berabere kaldık. Yaklaşık 3,5 saat sürdü. Başta geriye düştüm. Sonra dengeyi sağladım. Güzel bir maç oldu." ifadelerini kullandı.

 

- "Avantajı kullanamadım"

 

Satrancın doğru karar almayı ve öz güveni artıran bir spor olduğuna dikkati çeken Ferman Çapan, şunları kaydetti:

"Kardeşim zaten bildiğim bir oyuncu. Kendimi daha iyi bir oyuncu olarak gördüğüm için biraz rahat oynadım. İlk önce öne geçtim. Sonra avantajı kullanamadım. Karşılaşma 3,5 saat sürdü. Çekişmeli geçti. Zevk alarak, iki yabancı gibi oynadık."

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 11:17
  1. Diyarbakır
  2. Antalya
  3. İkiziler
  4. Satranç
  5. Türkiye Kupası

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