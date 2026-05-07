Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Malatya’da gençlik ve spor yatırımlarına devam eden Büyükşehir Belediyesi tarafından İkizce 2. bölge gençlik merkezinin temeli atıldı.

Temel atma törenine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in yanı sıra Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, siyasi partilerin temsilcileri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, göreve ilk başladıklarında depremin yaralarını sarmayı öncelik olarak belirlediklerine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü desteği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un hızlı ve pratik çözüm üretme kabiliyeti, büyükşehir belediyesi ve valiliğin koordinasyonu ile tüm kurumların uyumlu çalışması sayesinde Malatya’nın çok kısa sürede yeniden ayağa kalktığını ifade etti.

“YEPYENİ BİR ŞEHİR YÜKSELDİ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er yeni bir şehrin yükseldiğini belirterek, “İkizce bölgesi, yalnızca Malatya’nın değil, Türkiye’nin en büyük şantiye alanlarından biri oldu. Bu bölgede 28 bin konut inşa edildi. Aynı zamanda burası üniversitesi, organize sanayisi ve gelişim potansiyeli ile gelecekte yeni bir ilçe olabilecek nitelikte önemli bir merkez oldu. Ancak sadece konut yapmak yeterli değil. Bu alanların yaşanabilir hale gelmesi için ulaşım başta olmak üzere birçok ihtiyacı da karşılamak gerekiyor. Özellikle bölgede yaşanan trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla 3,5 milyar lir maliyetle ikinci viyadük projesinin çalışmaları tamamlanmak üzere ve sahada uygulamalar başladı. Ancak bu proje tamamlanana kadar vatandaşlarımızın mağdur olmaması için alternatif bir ulaşım güzergâhı da oluşturuyoruz. İkizce bölgesinden başlayarak İnekpınarı üzerinden Adıyaman yoluna bağlanacak yeni bir yol üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Bu bağlantı sayesinde Güney ve Kuzey Kuşak yolları ile birlikte Malatya’nın çevre yolu sistemi büyük ölçüde tamamlanmış olacak. Bunun yanı sıra havaalanı ve sanayi kavşaklarında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ayrıca, organize sanayiye ulaşımı rahatlatacak yeni bir bağlantı yolu da planladık. Böylece hem sanayi trafiği rahatlayacak hem de şehir içi ulaşım daha akıcı hale gelecek. İkizce’de üstyapı yatırımlarının arkasında çok büyük bir altyapı çalışması da yürütülüyor. Bu bölgede tamamen yeni bir altyapı kurduk. Kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu hatları baştan sona yenilendi. Sadece kanalizasyon ve kolektör hattı için yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Duranlar bölgesinde inşası tamamlanmak üzere olan ileri biyolojik arıtma tesisi bölgenin en büyüklerinden biri olacak. Bu tesiste yalnızca atık su arıtılmayacak, aynı zamanda çıkan çamur da kurutularak yeniden değerlendirilecek. Arıtılan suyu ise tekrar kullanıma kazandıracağız. Tarımsal sulamada değerlendirilerek ciddi bir su tasarrufu sağlanacak. Aynı uygulamayı Battalgazi bölgesindeki arıtma tesisinde de hayata geçiriyoruz. Şu anda Malatya genelinde yürüttüğümüz altyapı yatırımlarının toplam büyüklüğü yaklaşık 35 milyar liraya ulaşmış durumdadır” şeklinde konuştu.

“MALATYALILARA YAKIŞIR BİR KÜTÜPHANE OLDU”

İkizce 2. bölgede inşa edilecek olan gençlik merkezinin 2 bin 341 metrekare kapalı alana sahip olacağını ve içerisinde geniş yelpazede sportif, kültürel, sosyal ve eğitim çalışmalarının yapılacağını kaydeden Başkan Er, İkizce birinci bölgede de gençlik merkezi inşa edeceklerini belirtti. Malatya’yı spor ve kütüphaneler şehri yapmayı hedeflediklerini dile getiren Başkan Sami Er, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız çalışmayla şehrimizin 63 noktasında gençlik, spor ve kültür merkezleri yapıyoruz. 5 büyük spor tesisinin yanı sıra onlarca gençlik merkezi, futbol, basketbol ve voleybol sahaları ile spor merkezleri inşa ediyoruz. Büyükşehir Belediye binamızın içerisinde bölgenin en büyük kütüphanesini yaptık. Kaliteli malzemelerin kullanıldığı modern, Malatyalılara yakışır bir kütüphane oldu” diye konuştu.

“İKİZCE’YE BÜYÜK BİR SPOR KOMPLEKSİ DAHA İNŞA EDECEĞİZ”

İkizce bölgesinde de sosyal donatı alanlarının yapılması için gayret gösterdiklerini aktaran Başkan Er, “Cami, cemevi ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için aile sağlığı merkezleri yapıyoruz. İlerleyen dönemde hastane kurulması içinde bir çalışma olacak. Spor Toto Teşkilatı ile görüştük. İkizce’ye büyük bir spor kompleksi daha inşa edeceğiz. Ayrıca, kapalı semt pazarının ilkinin projesi hazır. Büyük spor kompleksiyle ilk kapalı pazar alanını İkizce’de yapacağız. İkizce’de her etaba bir pazar yapma projemiz var” ifadelerini kullandı.

Başkan Er, sadece depremin yaralarını sarmadıklarını geleceğin Malatya’sını inşa ettiklerini belirterek, Kurban Bayramı’na kadar çarşı merkezinde Fuzuli ve Temelli’de trafiğe kapalı yerleri açmayı planladıklarını, caddelerin genişleyeceğini ve herkesin hayran kalacağı güzel projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

“BU BÖLGEMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise Malatya’da konutlar, ticarethane ve ofislerin büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. Geçit, “Şimdi yeni bir aşamadayız. Artık sadece inşa etmek yetmez, bu süreci bir üst seviyeye taşımamız gerekiyor. Bu noktada ikinci bölgemiz, Malatya’nın parlayan yıldızı haline gelmiştir. Burayı en başından itibaren planlı, düzenli ve vizyoner bir yaklaşımla inşa ettik. O dönemde Büyükşehir Belediyemizle birlikte yapılan planlamanın bugün ne kadar doğru olduğunu sahada açıkça görüyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte yapacağımız sosyal tesisler ve sosyal donatı alanlarıyla bu bölgemizi daha da güçlendireceğiz” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZA VE BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ”

İkizce Mahalle Muhtarı Mehmet Tanrıverdi de konuşmasında, halka hizmetin Hakk’a hizmet olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dua edilerek, İkizce 2. bölge gençlik merkezinin yapımı için butona basıldı ve ilk harç döküldü.