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Aktüel İkiz kardeşler kumbaralarındaki parayı Gazze’ye bağışladı
Aktüel

İkiz kardeşler kumbaralarındaki parayı Gazze’ye bağışladı

Yeniakit Publisher
2023-10-19 17:47:00 -
İkiz kardeşler kumbaralarındaki parayı Gazze’ye bağışladı

Ankara’da düzenlenen Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri’nde Gazze için kurulan yardım standına 6’ncı sınıf öğrencisi ikizler de kumbaralarındaki parayı bağışladı.

Ankara’da düzenlenen Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri’nde Gazze için kurulan yardım standına 6’ncı sınıf öğrencisi ikizler de kumbaralarındaki parayı bağışladı.
Keçiören ilçesinde Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri başladı. Kalaba Kent Meydanı’nda başlayan tanıtım günlerinde yöresel ürünler stantlarda beğeniye sunuldu. Kars’tan ve Ardahan’dan getirilen kazlar arasından seçilen en güzel hayvan yarışması ise renkli görüntülere sahne oldu. Tanıtım günlerinde Gazze için yardım standı da kuruldu. 6’ncı sınıf öğrencisi Karslı ikiz kız kardeşler Seda ve Sıla Zehir, kumbaralarındaki 100 Türk lirasını Gazze’ye gönderilmesi için bağışladı. Seda Zehir, Gazze’de ölen çocuklara üzüldüklerini belirterek, “Artık oradaki çocukların ölmesini istemiyoruz. 100 lira bağışladık, ikiziz. İsrail artık bu savaşa son versin istiyoruz” diye konuştu.
Kaşar dönerinin tadına bakan Can Akbaba ise, dönerin tadını beğendiğini söyleyerek, “Ben Ardahanlıyım. Bunu zaten ben biliyordum ama buralarda tanınması güzel. Kaşarın döneri yeni yeni tanınıyor” dedi.
Tanıtım günleri 23 Ekim’e kadar devam edecek. Kurulan yardım standından yapılan alışverişlerin gelirleri ise Gazze’ye gönderilecek.

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