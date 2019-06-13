İkiyüzlülükte sınır yok! Dün domuz eti, bugün cenaze namazı! CHP zihniyeti hep aynı...

CHP'nin ikiyüzlü tavırları her geçen gün daha da fazla ortaya çıkıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yanına İBB adayı Ekrem İmamoğlu ve partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu alarak bir cenaze töreninde hazır bulundu.

Domuz etinden sonra cenaze namazı

Cenazede geçtiğimiz günlerde domuz eti yediği ortaya çıkan ve "İnandığınız Allah'ınız sizin belanızı versin" şeklinde skandal bir tweet atan Canan Kaftancıoğlu'nun bulunması, CHP zinhiyetinin oy devşirmek için her kılığa girebileceğini gözler önüne serdi.