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Dünya İkiyüzlü ABD, İsrail'in savaş suçunu kabul etmek zorunda kaldı!
Dünya

İkiyüzlü ABD, İsrail'in savaş suçunu kabul etmek zorunda kaldı!

Filistin'de savaş suçu işleyen İsrail, sivil yerleşim yerlerini bombalıyor. Hamas'ı terör örgütü olarak tanıyan ABD, İsrail'in vurduğu binalarda Hamas'a dair iz bulamadıklarını söyleyerek, Tel Aviv'in sivil binaları bombaladığını kabul etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 15:32:00 -
İkiyüzlü ABD, İsrail'in savaş suçunu kabul etmek zorunda kaldı!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ve Filistinliler arasında artan şiddet olaylarından dolayı endişeli olduklarını söyledi.

Blinken, İsrail ordusunun vurduğu basın kuruluşlarına ait binada Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmediğini söyledi.

Kopenhag'ı ziyaret ederek Danimarkalı mevkidaşıyla basın mensuplarının karşısına geçen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, şu mesajları verdi:

* ABD İsraillilerle Filistinliler arasında artan şiddetten büyük endişe duymaya devam ediyor.

* (İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Gazze'de uluslararası medya kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu kuleyi vurmalarının 'meşru' olduğunu savunup binada 'teröristlerin varlığına dair kanıtları ABD'ye sunduklarını' açıklamasına atıfla) Gazetecilerle sağlık çalışanlarının hayatlarının nasıl riske sokulduğu karşısında da endişeye kapılıyoruz. Medya binasına saldırıyla ilgili İsrail'in verdiği herhangi bir bilgi görmedik. Bu konuda İsrail'den ayrıntılı bilgi talep ettik.

* ABD, şiddetin sona ermesi için perde arkasında yoğun şekilde çalışıyor.

* İsrail'in meşru müdafaa hakkı olduğunu tekrarlıyorum.

* Hamas ve Gazze'deki diğer grupları roket saldırılarını sona erdirmeye çağırıyoruz.

* İsrail'in sivil can kayıplarından kaçınmak için elinden gelen her şeyi yapma yükümlülüğü olduğunu tekrarlıyorum.

* ABD, tüm taraflara sivillerin korunmasını garanti altına almaları çağrısı yapıyor.

* ABD, yoğun diplomasi yürütmeye devam edecek.

* ABD ile Danimarka, NATO ittifakına derinden bağlı.

* ABD ile Danimarka, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığılmasının ve Avrupa enerjisindeki nüfuzunun ışığında Avrupa'da oluşturduğu tehditle ilgili endişeleri paylaşıyor.

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