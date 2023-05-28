İkiside bu ülkenin ekmeğini yiyor! Sanatçı var sanatçı var…

Merve Dizdar'ın, Türkiye’yi Batı’ya şikayet etmesi ve seçim göndermesi yaparak ödülü alması ise CHP’yi mutlu etti. Herkes, Merve Dizdar’ın tavrına tepki gösterirken CHP'li ve diğer siyasetçiler tebrik yarışına girdi. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ödül alması ve konuşması nedeniyle Merve Dizdar'ı tebrik etti.

Sosyal medyada bu açıklamadan sonra Kuruluş Osman dizisinin Osman Beyi Burak Özçivit’in ödül alırken yaptığı konuşma paylaşıldı. Burak Özçivit, konuşmasında “aslanlar gibi dimdik ayakta duran yüce Türk halkına buradan selamlar iletiyorum, ne mutlu Türk’üm diyene…” demişti.