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Gündem

İkiside bu ülkenin ekmeğini yiyor! Sanatçı var sanatçı var…

Yeniakit Publisher
2023-05-28 11:54:00 -

Cannes film festivalinde ödül alan oyuncu Merve Dizdar, Türkiye’yi tüm dünyaya kötülemişti. Bu görüntülerin ardından Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit’in ödül töreni akıllara geldi.

Merve Dizdar'ın, Türkiye’yi Batı’ya şikayet etmesi ve seçim göndermesi yaparak ödülü alması ise CHP’yi mutlu etti. Herkes, Merve Dizdar’ın tavrına tepki gösterirken CHP'li ve diğer siyasetçiler tebrik yarışına girdi. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ödül alması ve konuşması nedeniyle Merve Dizdar'ı tebrik etti.

Sosyal medyada bu açıklamadan sonra Kuruluş Osman dizisinin Osman Beyi Burak Özçivit’in ödül alırken yaptığı konuşma paylaşıldı. Burak Özçivit, konuşmasında “aslanlar gibi dimdik ayakta duran yüce Türk halkına buradan selamlar iletiyorum, ne mutlu Türk’üm diyene…” demişti.

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Yorumlar

jasan

daha düne kadar TRT nin ekmeğini yiyordu pislik

Baklavaki

Bu ülke size ne yapti ! en güzel en kaliteli yerlerde yediniz ictiniz s..t…z kicinizi sonuna kadar actiniz bir iscinin ömründe göremeyecegi paralari cebe indirdiniz en güzide yerlerde oturdunuz en iyi arabalara bindiniz milletin gözünde deger gördünüz nankör hainler sonrada milleti asagilayip ülkeyi kötülediniz cirkin maymun suratli asifte
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